Il matrimonio di Beatrice di York, si è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi ma senza favola (Foto)

Si sono sposati in gran segreto Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, un matrimonio senza favola a causa del coronavirus ma un matrimonio d’amore per la figlia di Andrea d’Inghilterra e Sarah Ferguson (foto). Era un royal wedding attesissimo, annunciato da tempo ma purtroppo il mondo questa volta non ha potuto vivere quei momenti magici. Il Sun scrive che Beatrice di York si è unita in matrimonio oggi con il suo fidanzato italiano in presenza di 20 invitati. Non c’è ancora la conferma ufficiale ma la notizia sembra certa. Attendiamo le prime foto, magari postate dalla mamma della sposa o dalla sorella, Beatrice di York. Il matrimonio reale di Beatrice di York era stato annunciato per il 29 maggio ma l’emergenza coronavirus ha bloccato tutto, rimandato tutto. Alla fine gli sposi non hanno voluto più attendere rinunciando alla favola.

BEATRICE DI YORK ED EDOARDO MAPELLI MOZZI – UN MATRIMONIO CON 20 INVITATI

Il matrimonio di sua sorella Eugenie di York aveva fatto sognare tutti, anche più del royal wedding di Harry e Meghan Markle, tutti attendevano le stesse emozioni, invece si sono sposati in segreto, sembra nel Castello di Windosr, dove la regina Elisabetta sta trascorrendo la quarantena e dove resterà forse fino a fine luglio. Avrebbero invece dovuto sposarsi il 29 maggio nella Cappella Reale di St James Palace, quella dove si sposò la Regina Vittoria. Tutto era quasi pronto, il lockdown ha fatto saltare tutto, compreso il ricevimento nei giardini di Buckingham Palace.

Non hanno voluto attendere ancora, oggi 17 luglio Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono diventati marito e moglie.

In prima fila ad ascoltare il sì la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, ovviamente presente papà Andrea, la sorella, la mamma e pochi altri. Attendiamo le foto ufficiali per scoprire se William e Kate Middleton erano presenti tra i 20 invitati.