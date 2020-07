Aurora Ramazzotti doveva mandare la foto con in brufoli alla dermatologa poi la scelta coraggiosa

Aurora Ramazzotti racconta della foto con i brufoli pubblicata sui social (foto)

La perfezione non esiste e lo dicono tutti ma pochi come Aurora Ramazzotti hanno il coraggio di mostrarsi senza filtri. Quella foto con i brufoli ha buttato giù qualche muro, almeno in questi giorni. Anche Aurora usa i filtri, come tutti, ma anche lei come tutti e tutte ha dei difetti, la differenza è che quello scatto che doveva inviare alla dermatologa è finito sui social, sul suo profilo Instagram, con un obiettivo ben preciso. A TV8 nello studio di Ogni mattina Aurora Ramazzotti ha raccontato che quello scatto che mostra l’acne è del suo fidanzato, è un’immagine dello scorso fine settimana, erano insieme a Venezia. Ha guardato la foto e ha pensato che era carina, peccato per quei brufoli. Un attimo dopo è andata oltre e ha ragionato sul mondo in cui viviamo, che ci impedisce per imbarazzo di non mostrare un difetto. Non ci ha pensato molto, ha condiviso con il mondo intero quella foto ma è soprattutto il testo che ha aggiunto ad avere fatto centro.

AURORA RAMAZZOTTI: “CAVOLO SONO CARINA… PECCATO PER I BRUFOLI”

Ha sofferto in passato per le critiche, per i difetti che possono avere tutte, era piccola ed è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Forza e debolezza nello stesso momento, sa che farà sempre i conti con se stessa ma è pronta ad amarsi sempre di più e a mostrare la verità. Questo è il suo messaggio, perché è assurdo far credere ai giovanissimi e non solo che sui social sono tutte belle e perfette. Niente brufoli, niente cellulite, niente smagliature, tutte con il massimo della tonicità e senza un capello fuori posto, mai.

Il suo esempio è già stato seguito da altre vip come Laura Cremaschi e Giulia De Lellis ma non solo. Tutte hanno avuto problemi di pelle o li hanno ancora.

E’ il momento di cambiare, di mostrare ciò che è vero. Aurora è andata oltre, speriamo lo facciano tante altre persone famose.