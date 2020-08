Come promuovere il brand di un’azienda con il visual marketing

Nel contesto di un mercato sempre più competitivo e globalizzato, ogni azienda ha necessità di promuovere il proprio brand per imporsi nel segmento di riferimento e poter essere competitiva. Le strategie di promozione più moderne sfruttano canali ben precisi, come ad esempio i social media ed i più moderni mezzi di comunicazione; anche le app, i tool online e i software gestionali rientrano tra gli strumenti di advertising che un’azienda può utilizzare per valorizzare il proprio marchio.

L’importanza dei gadget aziendali

Nonostante la digitalizzazione abbia ormai investito ogni aspetto del marketing (e non solo), il ruolo degli oggetti fisici, come ad esempio i gadget aziendali, non stato affatto ridimensionato. Esiste, infatti, una vera e propria disciplina – denominata visual marketing – che studia il rapporto tra l’oggetto, l’immagine ed il contesto in cui il primo viene inserito.

In sintesi, non si tratta di semplice oggettistica (penne, calendari, biglietti da visita, capi d’abbigliamento e simili) ma, piuttosto, di una strategia approntata in maniera scientifica per sfruttare al massimo le potenzialità promozionali di ogni articolo. Chi si occupa di visual marketing, infatti, tende ad integrare competenze che vanno al di là del semplice merchandising e che includono anche premiazione e comunicazione. Ogni singolo oggetto, infatti, per essere funzionale ad una efficace strategia di marketing ‘visivo’ deve riuscire a veicolare i valori e la missione dell’azienda che esso rappresenta. Anche per questo, la realizzazione dei gadget aziendali non va sottovalutata e, anzi, è consigliabile affidarsi a professionisti del settore, in grado di approntare una strategia su misuro che possa valorizzare il marchio aziendale presso i potenziali clienti.

L’agenda personalizzata cartacea: un grande bestseller del visual marketing per aziende

Uno degli articoli sui quali è possibile incentrare maggiormente un piano di visual marketing promozionale è l’agenda cartacea; se da un lato app e software consentono di appuntare rapidamente una gran quantità di informazioni, molti restano ancora legati alla tradizionale agenda rilegata in quanto, per certi versi, rappresenta uno strumento più immediato che non richiede particolari doti e, al contempo, consente di organizzare dati ed informazioni in maniera del tutto personale, nella maniera che meglio si adatta alle proprie esigenze, specie le più immediate o estemporanee. In aggiunta, può costituire anche un oggetto di stile, che conserva intatto il fascino particolare della tradizione che resiste alla modernità.

È consigliabile, quindi, richiedere la creazione delle proprie agende personalizzate ad un’azienda specializzata, capace di intercettare richieste ed esigenze ben precise attraverso una vasta gamma di prodotti, come quelli disponibili nel catalogo di www.duelle-promotions.com. “L’agenda per noi rappresenta un best seller del nostro catalogo;” – sottolineano gli esperti dell’azienda trevigiana – “da sempre apprezzate, abbiamo ampliato la nostra gamma con nuove e diverse personalizzazioni, formati e materiali per offrire al cliente una scelta più consapevole per promuovere il proprio brand. È sicuramente in cima tra i nostri prodotti che più riscuotono successo”.

Presente nel settore del visual marketing da oltre un decennio, a supporto delle aziende che hanno intenzione di “cambiare il loro approccio al mondo della comunicazione tramite l’oggetto”, Duelle-Promotions è rimasta attiva anche durante il difficile periodo segnato dal COVID-19, attraverso la riconversione di una linea di produzione, riorganizzata in modo tale da produrre dispositivi per la prevenzione del contagio: “Abbiamo introdotto una linea prodotto competentemente nuova” – fanno sapere dall’azienda veneta – “registrando un nuovo brand che tutt’oggi rappresenta un punto di riferimento nel panorama nazionale per la realizzazione di prodotti per la sicurezza come barriere in plexiglas, mascherine e visiere. SKERMAMI infatti è una realtà nuova con un team dedicato che risponde alle esigenze di un mercato nuovo e ancora più dinamico. Questo ci ha dato la possibilità, in un momento dove le attività promozionali e gli eventi hanno subito un arresto drammatico, di poter continuare a lavorare con flessibilità, mantenendo attiva e performante la nostra azienda”.