Ilenia Lazzarin mostra come tutte appaiono magre in bikini con le pose giuste (Foto)

Il messaggio di Ilenia Lazzarin è il più vero tra tutti, l’attrice napoletana si mostra in bikini, in posa davanti allo specchio e assumendo pose diverse mostra come lo stesso corpo può risultare “perfetto” o meno. Una foto dietro l’altra, foto a confronto in varie posizioni e Ilenia Lazzarin sottolinea con una nuova challenge che la perfezione non esiste, rivelando ciò che tutte dovrebbero intuire subito. Le splendide vip in bikini sembrano tutte top model, perfette. “Same body, different pose” e la Lazzarin passa dall’essere una vip top model a una donna come tante. In base alla posa assunta la foto cambia del tutto, il corpo cambia del tutto. Basta dare un’occhiata agli scatti che vi mostriamo in basso.

ILENIA LAZZARIN: LA PERFEZIONE NON ESISTE, APPARIRE MAGRE SUI SOCIAL E’ QUESTIONE DI POSA

La Lazzarin partecipa alla sfida, non ha paura di mostrare la realtà, si rivolge alle donne, soprattutto alle più giovani, quelle che vorrebbero tanto somigliare alle splendide vip che sui social chissà quanto tempo impiegano prima di trovare lo scatto perfetto.

“È con grande orgoglio che oggi partecipo a questa challenge per DIMOSTRARE alle giovani leve che :

1 – la perfezione non esiste.

2 – APPARIRE sui social magre è questione di posa, siete belle anche quando siete scaciate sul divano, quando dormite e con gli occhietti cispiosi.

3 – a pecora sono belle tutte. Non vuol dire che vi ci dovete mettere. Se evitate è molto più elegante”.

E’ solo l’inizio, il post prosegue sperando che alla sfida sui social partecipino davvero tutte, ma sarà davvero difficile. Tante lavorano con il proprio corpo e non sono disposte a mostrare la realtà, ovvero che una posa sbagliata cambia tutto o qualcosina.

“4 – la classe non è acqua, e la bellezza NON è direttamente proporzionale a quanto siete nude.

5 – se dovete conquistare un uomo NON fatelo col la bellezza. Quella passa, costruite un rapporto su cose DURATURE perché sia per sempre : STIMA, FIDUCIA, RISPETTO”.

Non è finita, i messaggi proseguono:

“6 – la bellezza NON è nella taglia. Siete belle se siete felici. Se state bene con voi stesse. Se siete ottimiste. Se combattete le difficoltà con amore, pazienza, determinazione. Rialzandovi sempre.

E poi 7 – se fate palestra, diete, sport fatelo per VOI, per stare bene con voi stesse. Per essere in salute con mente e corpo. Non serve che ci facciate vedere tutto il circuito, le ripetizioni e gli esercizi. Ci fidiamo. Va bene lo stesso”.

