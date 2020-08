Tra Stefano e Belen il commento di Ilenia Lazzarin di Un posto al sole che chiarisce per spegnere la polemica (Foto)

Attenzione a commentare le foto di Belen e fare il nome di Stefano, come è accaduto a Ilenia Lazzarin che si è vista sommersa di critiche sui social. Tutta colpa di un complimento, perché questo voleva fare la bellissima attrice di Un posto al sole, un complimento a Belen Rodriguez. Ilenia Lazzarin non aveva alcuna intenzione di commentare l’addio tra Belen e Stefano ma ha commentato in maniera istintiva, senza pensare alle conseguenze, senza pensare che sui social c’è chi ci passa davvero troppo tempo e non perde occasione di commentare ed esagerare. La polemica si è consumata sul profilo Instagram della Rodriguez. L’attrice campana ammirando una foto della showgirl argentina ha commentato: “De Martino è un folle”. Una frase che è stata male interpretata e così la Lazzarin ha dovuto chiarire tutti in un’ntervista a Super Guida Tv.

ILENIA LAZZARIN E IL COMMENTO SU STEFANO DE MARTINO

L’interprete di Viola in Un posto al Sole, la soap di Rai 3, ha utilizzato parole, poche ma sufficienti, che non sono piaciute ai fan di Stefano. Belen avrà di certo apprezzato il suo complimento ma Ilenia è finita al centro di accuse assurde. Lei stessa ha definito tutto come un “putiferio inutile: “Volevo fare un complimento a Belen sottolineando la sua bellezza”, ha spiegato l’attrice aggiungendo che non conosce bene né Stefano né Belen: “Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosferica. Io non mi sono permessa di mettere bocca sulla loro relazione – aggiungendo – De Martino l’ho incontrato una volta negli studi di Made in Sud ed è stato molto gentile. Lo stesso vale per Belen che ho incontrato ad una festa. Penso che prima di chiudere un matrimonio una donna ponderi saggiamente la sua decisione”.

Facciano tutti attenzione, la tensione è alta, i fan di Stefano sono attenti a ogni parola, lo stesso quelli di Belen, poi ci sono i sostenitori della coppia, gli inguaribili romantici.