Francesco Totti e Ilary Blasi a caccia del topo mostrano la casa e la loro vita (Foto)

Il primo episodio del topo in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti aveva già fatto sorridere tutti ma il secondo con l’ex calciatore a caccia dell’animaletto è da vera sitcom (foto). Una storia dopo l’altra Ilary Blasi riprende Francesco Totti armato di scopa, gira dal salotto alla cucina, passa nel corridoio, esce fuori nella veranda ma alla fine il topo sembra più furbo di tutti. La conduttrice prende in giro suo marito, sembra che il figlio sia più coraggioso di lui. L’ex capitano della Roma ce la mette tutta ma è evidente che non sopporti il topo, se la prende con le tende, immancabili e comprensibili le parolacce mentre Ilary ride di gusto. Tutti in famiglia sembrano dispiaciuti più per il topo che per Francesco ma in tutto questo il gatto di famiglia che fa?

IL GATTO DI ILARY BLASI E TOTTI GIOCA COL TOPO

Paola, il gatto, non fa il suo dovere, dovrebbe cacciare via il topo ma non solo non gli fa un graffio, sembra ormai affezionato all’animaletto, ci gioca. Paola non ha nessuna intenzione di mollare la presa ma quando lo fa il topolino scappa ovunque, si nasconde, Totti non riesce a farlo uscire dalla porta. Alla fine il topo stufo scompare, ma dove sarà andato?

Corse e inseguimenti fanno ridere i follower, donna Paola si allontana, la sua parte è finita, restano Ilary e Francesco alla ricerca del topo che sembra non abbiano più trovato.

Ci sarà un altro episodio con la partecipazione di capitan Totti? Tutti sperano di sì mentre abbiamo dato un’occhiata alla bellissima casa della coppia e apprezzato ancora una volta l’allegria con cui affrontano le cose, anche un topo in casa. Voi reagireste allo stesso modo, ammesso che anche per loro sia tutto così reale?