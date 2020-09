Un topo in casa di Ilary Blasi ma Totti non c’è e sono urla e risate (Foto)

E’ stato il gatto di Ilary Blasi a portare in casa il topo ma in quel momento Francesco Totti non c’era e per la conduttrice c’è stato anche un po’ di panico (foto). Donna Paola, il gatto di casa Totti, era fuori che osservava il topo, un topolino piccolo; alla fine l’ha preso ma ha pensato di andarsi a rifugiare in casa, nelle camere da letto. A riprendere tutto il figlio di Ilary e Francesco ma quando la Blasi ha capito che il gatto era entrato con il topo in bocca era ormai troppo tardi. Urla, la corsa per chiudere tutto ma ormai era fatta. Il video divertente postato da Ilary Blasi tra le sue storie Instagram si è concluso per fortuna con un lieto fine per tutti, anche per il topo.

FRANCESCO TOTTI PIU’ SPAVENTATO DI ILARY BLASI PER IL TOPO IN CASA

Alla fine il gatto ha solo giocato un po’ con il topolino, Ilary è riuscita a riportare entrambi fuori ma poi si è divertita tantissimo facendo un po’ di scherzi al marito. Su Whatsapp ha iniziato a mostrargli il gatto che giocava con il topo e poi ha inviato a Francesco due vocali in cui canticchiava un vecchia canzoncina: topolino topoletto, si è ficcato sotto il letto. L’ex calciatore le ha chiesto di intervenire, di fare in modo che il gatto lo prendesse. Parte della conversazione è cancellata, possiamo immaginare cosa avessero scritto.

Francesco Totti credeva che Paola avrebbe fatto il suo dovere di gatto e invece no, Ilary ha mostrato a tutti che il topolino era salvo. Il gatto ha solo giocato un po’ ma anche Ilary ha voluto giocare con suo marito e con i follower. Un altro momento esilarante che convince tutti che la coppia sarebbe davvero perfetta in una sitcom. Tutti li vogliono!