Legamento rotto per Fedez che mostra tutto dopo la partita finita male (Foto)

Prima in clinica e poi la diagnosi per Fedez che ha un legamento rotto, questo è risultato dopo i vari controlli, questo il danno dopo la partita di basket (foto). Poteva andare peggio: Fedez vedendo il suo piede gonfio ha pensato fosse rotto ma attraverso le sue Instagram Stories ha rassicurato tutti e prima di tutti se stesso, solo la rottura di un legamento. Tutto è successo mentre Chiara Ferragni è a Roma per impegni di lavoro, ma chissà cosa avrà detto a suo marito appena ha saputo dell’incidente. Stava andando tutto bene, il cantante era anche fiero di come stesse giocando ma poi una brutta caduta ha rovinato tutto. Su Instagram non manca niente, il successo di Fedez alla prtita ma anche la caduta, la sua espressione e la battuta. “Con l’agilità di Paolo Brosio che fa acquagym” è il commento del rapper che mostra la caduta. Un po’ di preoccupazione, “Quella pallina gelato al posto del piede” e poi la radiografia.

FEDEZ : “MI SEMBRA TUTTO INTEGRO”

“Non sono un esperto ma mi sembra tutto intero, tutto ok, vero?” ha chiesto a chi stava osservando la sua radiografia. Più o meno tutto bene, nessuna frattura ma c’è un legamento rotto. “Una carriera da cestista troncata sul nascere” e Fedez ride perché sollevato, nonostante le stampelle, il dolore e un po’ di riposo forzato è andata bene.

Leone aveva già detto la sua, il piede del papà non era rotto e aveva ragione. Adesso al rapper milanese non resta che rimanere fermo sul divano di casa, purtroppo da solo perché la Ferragni non è a casa con lui e suo figlio ha voglia di giocare e correre e nessuna intenzione di restargli accanto immobile e annoiato sul divano. “La solitudine” scrive Fedez ricordando che questa notte all’una esce il nuovo singolo “Bella storia”.