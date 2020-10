Federica Pellegrini, la mamma ha i sintomi del Covid, contagiata da lei nonostante le precauzioni

Federica Pellegrini da questa mattina sta molto meglio ma su Instagram ha una brutta notizia, la sua mamma ha i sintomi del Covid e pensa che quasi sicuramente sia positiva. A contagiarla è stata lei nonostante abbiano adottato tutte le precauzioni necessarie, dalla mascherina alla distanza. Federica Pellegrini ha raccontato che sua madre era a casa sua che dovendo partire per Budapest le lasciava i cani, era quindi con lei nei giorni precedenti e quando ha scoperto che non poteva più partire perché positiva al Coronavirus. La campionessa di nuoto non ha più febbre ma non ha ancora recuperato il gusto e l’olfatto, sa che per questo ci vuole tempo. La buona notizia è che ha fatto una ecografia per i polmoni e non è risultato niente; era questa la cosa che la preoccupava più di tutto. Adesso è più serena ma è ovviamente dispiaciuta e preoccupata per la sua mamma.

FEDERICA PELLEGRINI NON CREDEVA CHE IL COVID SI ATTACCASSE COSI’ FACILMENTE

Sui social ha voluto avvisare tutti, richiamare l’attenzione sul fatto che nonostante lei e sua madre in casa abbiano seguito tutte le regole, indossato mascherina e osservato le distanze, il contagio sembra esserci ugualmente stato.

La signora Cinzia ha la febbre a 37.4, mal di testa e tanti dolori, non si sente bene, domani farà il tampone ma per Federica sembra non ci siano dubbi. La mamma era rimasta a casa sua in quarantena preventiva, nessun rischio per gli altri. L’unica nota positiva è che adesso lei può starle accanto e aiutarla ma sempre con attenzione. “Vivendo insieme è stato facile” Federica Pellegrini si riferisce al contagio ma ripete che hanno fatto attenzione e che questo virus passa da una persona all’altra davvero con molto facilità. Il suo messaggio è ancora una volta quello di indossare le mascherine e seguire tutte le regole che ormai conosciamo bene.