Federica Pellegrini positiva al covid 19 in lacrime sui social

Dopo la notizia della positività di Valentino Rossi arriva anche quella di un’altra grande campionessa. Si tratta di Federica Pellegrini che è risultata positiva al covid 19. La campionessa di nuoto lo ha raccontato pochi minuti fa sui social, in lacrime. Una notizia che non avrebbe mai voluto dare e che accoglie con molta tristezza la Pellegrini. “Scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto una brutta notizia” dice Federica che sta ancora piangendo e ha gli occhi molto lucidi. Inizia il suo racconto dicendo di essersi sentita poco bene ieri, dopo una sessione di allenamenti. Non sapeva cosa stesse succedendo, si sentiva più debole del solito. Tornata a casa si è resa conto di avere anche mal di gola. Comprendendo quindi che potesse aver preso il covid, Federica decide di non andare in piscina, in attesa di poter fare il tampone.

FEDERICA PELLEGRINI POSITIVA AL COVID 19: LE ULTIME

“Oggi ho fatto il tampone e ho ricevuto i risultati, sono positiva al covid 19” ha detto la Pellegrini. La campionessa è molto dispiaciuta in quanto lunedì sarebbe dovuta partire per Budapest e invece potrebbe esser costretta a restare a casa, senza aver modo di partecipare alle gare. “Avevo bisogno e voglia di gareggiare” ha detto Federica che era pronta a raggiungere la sua squadra. “Mi dispiace veramente tanto per tutto, per me, che stavo cominciando bene l’anno, che mi stavo allenando bene” ha continuato la Pellegrini. “Non vedevo l’ora di ricominciare una stagione normale” ha continuato la campionessa.

Nulla da fare quindi per la nuotatrice, almeno per ora. “Cercheremo di guardare il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge, ci facciamo questi dieci giorni di quarantena a casa” ha aggiunto Federica davvero molto provata e sicuramente amareggiata, oltre che preoccupata per le sue condizioni di salute. Proprio qualche giorno fa in una intervista per Le Iene aveva sottolineato come per un atleta o un nuotatore fosse importante non ammalarsi, perchè la guarigione potrebbe essere lunga.

In bocca al lupo!