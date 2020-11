Un altro lutto per Romina Power: è morto il cognato

Un altro dolore per Romina Power, un lutto che riporta solo oggi: ieri è morto il cognato. Era il marito della sua adorata Taryn, la sorella minore scomparsa a giugno. Per l’addio a suo cognato Romina Power ha utilizzato le parole di chi sa che è solo il corpo che è andato via. William Greendeer sposò Taryn Power il 10 settembre del 1983, da lui ha avuto la quarta figlia, Stella Bianca. E’ a lei che Romina pensa oggi, a sua nipote che non ha più la mamma e il papà. Con una foto di suo figlio Yari ha voluto dare il suo addio al cognato, di origine pellerossa, forse l’uomo che aveva reso sua sorella felice più degli altri. Era il suo secondo marito; dal primo Taryn aveva avuto la primogenita Tai Dawn, dal secondo i due figli Anthony Tyrone e Valentina Fox, poi l’arrivo nella sua vita di William e la nascita di Stella ad aprile del 1996.

L’ADDIO DI ROMINA POWER AL MARITO DI SUA SORELLA TARYN

Taryn e William sono andati via a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra. “Oggi voglio ricordare mio cognato, William Greendeer , che ha lasciato il corpo ieri a Viroqua, Wisconsin dove si batteva per proteggere la natura . Era il papa’ di mia nipote, Stella” è il post scritto dalla Power.

Novembre è già un mese molto difficile per Romina, è il mese di Ylenia, il mese della sua nascita e quest’anno avrebbe compiuto 50 anni.

Da qualche giorno pubblica foto e messaggi per sua figlia. Anche poco prima di dare l’ultimo saluto sui social a suo cognato ha postato un meraviglioso primo piano di Ylenia scrivendo: “Lo sguardo di una persona sincera e leale, quello di Ylenia”. Sarà così per tutto il mese, fino al 29 novembre, il giorno che avrebbero dovuto festeggiare tutti insieme.