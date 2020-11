Anche Benedetta Rossi ha già fatto l’albero di Natale e punta sul classico

Sembra essere la nuova tendenza di questo strano autunno che probabilmente ci porterà verso un Natale diverso dal solito. E visto che dobbiamo necessariamente stare a casa il più possibile, la cosa all’albero di Natale è iniziata. Dobbiamo passare molto tempo in casa e allora perchè non alleggerire l’atmosfera con l’albero di Natale e gli addobbi natalizi che mettono sempre buon umore? Anche Benedetta Rossi ha iniziato ad addobbare la sua casa per Natale, abbiamo visto infatti qualche ora fa sui social, le prime immagini del suo albero di Natale. L’amatissima food blogger per il Natale 2020 ha deciso di puntare sulla tradizione, sul classico, scegliendo per il suo albero di Natale, i colori che da sempre sanno di festa! Non si vede molto bene anche l’albero di Natale di Benedetta Rossi, lo si può notare infatti dagli scatti che ha fatto in compagnia di Marco e del suo nuovo cucciolone a 4 zampe, ma per il Natale 2020 ha scelto il rosso.

BENEDETTA ROSSI FA L’ALBERO DI NATALE IN ANTICIPO MA NON E’ L’UNICA

Sono davvero tanti i vip che hanno già fatto l’albero di Natale postando le immagini sui social e anche Benedetta Rossi è tra questi. Come dicevamo in precedenza la Rossi ha scelto il rosso e il dorato per l’albero di Natale posizionato vicino al camino.

Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno già dato il benvenuto al Natale con gli addobbi scelti per questo 2020. Un Natale molto luminoso in casa Ferragnez.

Ed è già Natale anche in casa di Simona Ventura che ha postato sui social le immagini del suo albero di Natale. La conduttrice ha puntato sul bianco e sull’oro per questo Natale 2020.

E voi che colore avete scelto per il vostro albero di Natale, lo avete già montato?