L’albero di Natale di Simona Ventura batte tutti, illumina già la sua casa (Foto)

Quest’anno Simona Ventura ha davvero battuto tutti con il suo albero di Natale (Foto). Gli addobbi per il Natale 2020 sono già pronti in casa di Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’albero di Natale è più o meno lo stesso dell’anno scorso, niente di eccezionale ma la voglia di illuminare la casa è forte. Al lato del camino nel salone SuperSimo sistema prima i rami del suo albero bianco, poi passa alle luci e infine decora con i toni dell’oro e del rame, un po’ di argento e poi grandi sorrisi, per lei è già Natale. Sa bene che sarà un Natale diverso ma non vuole rinunciare a ciò che ha nel cuore, così racconta sul suo profilo Instagram spiegando il perché è così in anticipo.

SIMONA VENTURA IN POSA DAVANTI AL SUO ALBERO DI NATALE 2020

“Si dice sempre che chi ha tempo non aspetti tempo” scrive la Ventura che di certo mai come i questo periodo si ritrova a passare come tanti altri più tempo in casa. “Sarà un Natale sicuramente diverso, ma non voglio rinunciare a quello che ho nel mio cuore” aggiunge dando speranza a se stessa e a tutti. Perché sarà davvero un Natale diverso e magari riusciremo ad apprezzare di più tutto.