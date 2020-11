La sorella di Ilary Blasi è incinta, il commento di Totti al pancino di Melory esprime tutta la gioia (Foto)

La sorella più piccola di Ilary Blasi è incinta e l’annuncio sui social rende la famiglia Totti ancora più felice (foto). E’ stato proprio l’ex calciatore a gioire per primo commentando che era ora che i suoi cognati mettessero al mondo un altro nipotino, il primo figlio per Melory Blasi e Tiziano Panicci. Con la più dolce delle foto l’annuncio della coppia, prima uno scatto della coppia con le mani di lui che formano il classico cuore sul pancino e poi il bacio del futuro papà al ventre della futura mamma. Presto saranno in tre anche se Melory è solo ai primi mesi di gravidanza e l’attesa è quindi lunga. Intanto, in casa Totti gli zii sono già pazzi di gioia, un altro bebè in arrivo rende tutti felici, la famiglia diventa ancora più numerosa, come l’ex capitano della Roma ha sempre desiderato. Francesco Totti vorrebbe tanto altri due figli ma per il momento Ilary Blasi non sembra intenzionata ad accontentarlo. Ci pensa zia Melory e lui a quel “Presto in tre” ha risposto: “A belli, era ora”.

MELORY BLASI E TIZIANO PANICCI ANNUNCIANO LA GRAVIDANZA

Si sono sposati il 2 luglio del 2017 e per Totti è un’eternità attendere così tanto, lo dice nel suo commento. Tre le sorelle Blasi e il bebè in arrivo sarà il sesto della nuova generazione. Chanel, Cristian e Isabel sono i figli di Ilary e Francesco. Silvia Blasi invece è già mamma di Stella nata nel 2012 e di Nicole arrivata tre anni dopo.