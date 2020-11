Il dolore di Gigi d’Alessio per la morte di Diego Armando Maradona: “Non riesco a crederci”

E’ un dolore troppo grande che forse non si può spiegare. La morte di Diego Armando Maradona è la morte di un pezzo di storia del calcio che resterà eterno. E’ la morte di un modo di essere, di un talento che ha illuminato il calcio mondiale. Da Napoli all’Argentina, è immenso il vuoto che la morte di Maradona lascia. E stentano a crederci gli amici, quelli di sempre, quelli incontrati poche volte nella vita, quegli speciali. Tra questi anche Gigi d’Alessio che ha commentato con un post sui social la notizia della morte di Maradona. Le sue parole sono quelle di un amico che perde una persona cara e che stenta a credere che sia successo.

Le parole di Gigi d’Alessio sui social:

Ancora non riesco a crederci…

Sei stato il più grande di tutti. Quello che hai significato per Napoli, per tutti noi, non si può spiegare, e rimarrà per sempre.

Ho avuto il privilegio di esserti amico, ed è una cosa che non dimenticherò mai.

Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva Maradona!