Le 10 frasi più belle da mandare a parenti e amici lontani per il Natale

A Natale c’è una grande tradizione che quest’anno non dobbiamo assolutamente evitare e non stiamo parlando solo dei regali. Inviare delle frasi di auguri ad amici e parenti sui social e con le app di messaggistica è molto importante, soprattutto in questo periodo. Le regole anti contagio, messe in atto per contrastare la pandemia del Coronavirus, in Italia renderanno questa festività diversa dal solito. Infatti, non avremo la possibilità di riunirci con tutti i nostri amici e parenti. Non solo, non sarà possibile spostarsi da comune a comune. Proprio per dimostrare ai vostri cari che la lontananza non può dividervi, vi consigliamo di inviare un bel messaggio natalizio. In questo modo, a distanza, riuscirete a stare accanto a famigliari e amici.

NATALE 2020 LE FRASI DA INVIARE A PARENTI E AMICI LONTANI

Con un messaggio di auguri a Natale 2020 riuscirete a essere più vicini a parenti e amici lontani. Rompete ogni distanza e, attraverso una frase natalizia, non dimenticate di inviare i vostri auguri. Non sempre, però, è semplice trovare le parole giuste da scrivere per augurare un Buon Natale, soprattutto quest’anno. Dovrete essere sicuri di entrare nel cuore della persona a cui avete scelto di inviare il messaggio di auguri. Dunque, questo messaggio non deve assolutamente essere scontato. Ora più che mai, è necessario mostrare la propria vicinanza alle persone con cui si avrà la possibilità di trascorrere le festività. Non sarà possibile ritrovarsi con tutti i parenti e gli amici di sempre.

Un Natale diverso, quello di cui sentiamo parlare ormai ogni giorni, tanto che moltissimi italiani si sentono scoraggiati. Con un semplice messaggio potrete cambiare la giornata e augurare a distanza un felice Natale, utilizzando le parole più adeguate. Dovremo evitare, dunque, i classici messaggi che comunemente utilizziamo. Questo è un anno particolare e voi potrete renderlo speciale inviando queste 10 frasi più belle per parenti e amici lontani. Abbiamo pensato bene di selezionare per voi gli auguri migliori da fare il giorno di Natale!

Natale è arrivato, ma molte sono cambiate. Anche se non ci vediamo spesso come prima, vorrei che tu sapessi che la nostra amicizia è rimasta sempre la stessa. Auguri di Buon Natale!

Anche se siamo quest’anno lontani, sappi che ti sono vicino con il cuore. Tantissimi auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo, a te e a tutta la tua famiglia.

Questo è un periodo speciale e il mio pensiero vola a te, che non vedo da tempo. Sei sempre vivo nel mio cuore e ti auguro di trascorrere un Natale sereno e felice.

Buon Natale da tutti noi. Sei sempre nei nostri pensieri e ti auguriamo ogni felicità per tutti i giorni dell’anno.

Ti auguro un Buon Natale e un felicissimo Anno Nuovo. Ti pensiamo sempre.

Sarà un Natale diverso senza la vostra presenza in casa, ma a distanza vivremo comunque una giornata serena e felice. Tantissimi auguri, vi abbracciamo a distanza.

Ci sono delle cose che sicuramente il Coronavirus non può cambiare: l’amore e l’affetto che nutriamo. Da lontano, ti auguro un Buon Natale 2020.

Che questo Natale possa portare a tutti noi serenità e amore, tu li meriti sicuramente. Buon Natale.

Ricarichiamo le energie questo Natale, così appena avremo modo di rivederci potremo abbracciarci, apprezzando ogni momento ancora di più. Tantissimi auguri.

Un Natale così non lo dimenticheremo facilmente. Nonostante ciò, continuiamo a sperare che presto tutto torni alla normalità. Un abbraccio forte, tantissimi auguri.