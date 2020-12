10 frasi per augurare buon anno: benvenuto 2021

E’ il momento di salutare ufficialmente (e finalmente) questo complicato 2020 per dare il benvenuto al nuovo anno con la speranza che possa essere un 2021 migliore. Quest’anno quasi tutti saremo costretti a fare gli auguri a distanza alle persone a cui vogliamo bene e per questo motivo molti auguri verranno fatti tramite messaggio. Spesso trovare le parole giuste non è semplice e proprio per questo motivo vogliamo darvi qualche consiglio. Lasciatevi andare, aprite il cuore e certamente troverete le parole giuste per gli auguri da fare. Guardate indietro e sperate nel nuovo anno! Ma se proprio non siete ispirati, allora ecco per voi dei consigli per le frasi di auguri per Capodanno da mandare via social o tramite messaggio.

Continuate a leggere per trovare le dieci frasi migliori per dare gli auguri per il nuovo anno 2021.

Ecco le frasi migliori per dare gli auguri a Capodanno 2021

È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo! Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri. Che questo nuovo anno porti via ogni male per lasciare posto alla salute e alla felicità! Per questo nuovo anno ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e che ogni bottiglia stappata corrisponda ad un obiettivo raggiunto. Corri incontro al nuovo anno senza paura, con tutti sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio. Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. Ti auguro di scrivere le pagine più belle della tua vita. Buon anno. Buon anno a tutte le cose: al mondo! al mare! alle foreste! Buon anno a tutte le rose che l’inverno prepara in segreto. Buon anno a tutti coloro che mi amano e stanno ad ascoltarmi… E buon anno, nonostante tutto, anche a tutti coloro che non mi amano. Ti auguro che questo nuovo anno spazzi via le delusioni dell’anno precedente e che faccia spazio all’avverarsi dei tuoi sogni. Ho letto il tuo oroscopo per il nuovo anno e pare che inizi per te con un evento grandioso: il mio augurio! Ti auguro con tutto il cuore 12 mesi di felicita, 52 weekend di serenità, 365 giorni d’amore, 8.760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia.

Gli auguri perfetti per il nuovo anno 2021

Sicuramente ci sono tantissime frasi belle da poter scrivere ad una persona speciale per fare gli auguri per il nuovo anno. Il consiglio migliore è quello di metterci sempre il cuore in ogni parola, soprattutto con chi si tiene e soprattutto dopo questo anno così particolare per tutti.