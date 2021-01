Morto il marito di Alessandra Casella, aveva 54 anni: “Era l’amore della mia vita”

Il 2021 per Alessandra Casella è purtroppo iniziato con un drammatico lutto. La morte del marito di Alessandra Casella in un messaggio su Twitter, poche parole piene di dolore. Il marito della scrittrice, attrice e conduttrice tv è morto all’alba del 2 gennaio, è morto oggi, è morto lasciandole un vuoto immenso. Aveva solo 54 anni ed era l’amore della sua vita, sono queste le parole struggenti che Alessandra ha usato per dare a tutti la più terribile delle notizie. Per lei sui social tantissimi i messaggi di vicinanza, di amici e di fan, tutti sconvolti per questa morte improvvisa. Un infarto le ha portato via il papà di sua figlia, il suo migliore amico, la persona con cui condivideva tutto. Un lutto che fa precipitare tutto, che subito dopo il Capodanno, i brindisi, i buoni propositi e il desiderio che la pandemia termini presto, cambia tutto.

IL MESSAGGIO DI ALESSANDRA CASELLA, LA MORTE DI SUO MARITO

“Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico” queste le parole usate dalla Casella, quelle per dare la più brutta e dolorosa delle notizie. Ogni pensiero un punto, perché tanto si è spento in un attimo. Un infarto a 54 anni, la morte improvvisa. L’amore che è finito per sempre, perché suo marito era l’amore della sua vita. Sua figlia ha perso il papà, lei ha perso il suo migliore amico.

C’è bisogno di tanta forza per lei che ha sempre tenuto distante dalla vita professionale la sua vita privata. Ci ha fatto ridere tante volte Alessandra Casella, la ricordiamo comica nei programmi come La TV delle ragazze, Ricomincio da due. Bravissima anche in A tutto volume e la Domenica Sportiva. Attrice, conduttrice, scrittrice. Per lei ruoli drammatici e brillanti, adesso ha solo bisogno di tanto affetto.