Un altro dolore per Fiordaliso, anche Cleo è volata via (Foto)

Fiordaliso è di nuovo a pezzi, lo scrive la cantante sui social dicendo a tutti che la sua Celo è volata via (foto). La cagnolina di Fiordaliso è morta all’improvviso, non si aspettava di doverle dire addio così presto e agli amici che commentano per darle conforto risponde che è a pezzi. Il 2020 per lei è stato un anno terribile, la morte della madre, il covid che ha distrutto parte della sua famiglia, ma lei è stata forte e non solo perché ha vinto contro il virus quando ancora lo conoscevamo poco, ma perché è riuscita a rialzarsi. Quattro anni fa Fiordaliso aveva adottato la sua Cleo e chi ha in casa un cane sa cosa significhi perderlo.

FIORDALISO ANCHE IN TV CON LA SUA CAGNOLINA CLEO

Sui social la tenera foto del cane e poi l’annuncio più triste: “Il mio cuore si è di nuovo incrinato”. Aveva accolto il cane nella sua casa con tutto l’amore possibile. Aveva letto della sua storia sui social e si era subito offerta di adottarla. Era stata abbandonata in un cespuglio, ritrovata in pessime condizioni. Hanno dovuto curarla e poi Fiordaliso si è occupata di lei come una mamma. Abbiamo visto Cleo anche in tv a La vita in diretta.

“Cleo è volata via improvvisamente e il mio cuore si è di nuovo rotto… sono a pezzi”. Ha poi ripetuto anche all’amica Rita Dalla Chiesa che sta male. Tantissimi i fan che da ieri la stanno inondando d’affetto mentre lei non può che augurare buon ponte alla sua piccolina.

“La luce del suo sguardo ti solleverà facilmente verso il cielo. E i suoi ricordi ti consoleranno con tanto amore! Tutto il suo amore vivrà sempre accanto a te, anche se saranno pieni di nostalgia, ricordando i suoi capricci pieni di nostalgia! Soprattutto sei tu, perché attraverso te stessa, vivrà e attraversare i tuoi ricordi non andrà via mai né dal cuore, né da casa! Ricorda se l’avrai nel cuore tutto ti parlerà di Lei, ora lo farà dal cielo ti arriverà correndo coccolando il tuo cuore” il commento di una fan per lei.