Per il marito di Mara Venier un compleanno triste, la conduttrice prova a consolarlo (Foto)

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, oggi compie gli anni, un compleanno triste per lui così come per tante altre persone (foto). Già ieri la conduttrice in diretta a Domenica In aveva annunciato che oggi avrebbe festeggiato il compleanno del marito, ma è proprio questo il punto: non si può festeggiare. L’ex produttore cinematografico non può avere accanto la sua famiglia, gli affetti più cari, figli e nipoti, ma anche gli amici. E’ amaro il suo post ma un attimo dopo sa che arriverà sua moglie a consolarlo. Infatti, Mara Venier è accanto a lui e dopo poco arriva il suo post, gli chiede di non essere triste, sono insieme, lei c’è sempre.

QUANTI ANNI COMPIE IL MARITO DI MARA VENIER?

79 anni ed è una bella età, un’età importante, come scrive Nicola Carraro. “Ebbene sì sono 79 ,un eta’ importante , dovrei esserne felice , invece sono triste ,un compleanno senza gli affetti più cari figli, nipoti, amici, non è un compleanno, anche se tra qualche minuto il sorriso di mia Moglie scaccerà la malinconia . In alto i cuori e grazie a tutti per gli auguri”.

Gli auguri di tutti e poi arrivano quelli di Mara: “Buon compleanno amore mio …..non essere triste!!!!! Io ci sono sempre…”. Ed è ciò che capita tutti i giorni in tante famiglie in questo periodo. Mara Venier e suo marito sono molto attenti ma sappiamo anche quanto sia complicato raggiungere chi si ama.

Cosa ha regalato la Venier per i 79 anni di suo marito? Nessuna anticipazione ieri nella puntata di Domenica In; abbiamo invece scoperto che per i suoi 70 anni Mara Venier ha ricevuto dal marito un bellissimo bracciale ma ha dovuto chiederlo lei. Nicola voleva regalarle un telefonino, lei è riuscita a fargli cambiare idea. Buon compleanno Nicola!