Per Domenica IN ancora ascolti da prima serata: per Mara Venier è boom

Nelle ultime settimane Domenica IN ha cambiato ancora una volta pelle, e anche tempi e spazi. Nel programma di Mara Venier, che non teme rivali, e non ne ha visto che la concorrenza mette sul vassoio le soap, si possono fare anche cambiamenti importanti, come quello di avere nel primo spazio la parte dedicata all’attualità con le informazioni su vaccini, dubbi, domande e risposte agli esperti. Cosa che in passato forse, non avrebbe fatto brillare il programma, sempre partito con un tema fortissimo e una intervista a un personaggio di punta in apertura. Ma visti gli ascolti da prima serata di Domenica IN, confermati anche il 31 gennaio 2021, con nuovi numeri da record, su rai 1 ci si può permettere anche questo. Fare informazione, dialogare con gli esperti e lasciare poi la parte più leggera per lo spazio successivo.

La domenica degli italiani resta comunque la domenica in compagnia di Mara Venier ed è anche per questo che è sempre più complicato immaginare il “dopo”. Non a caso, si continua a sperare che Mara rinunci alla volontà di lasciare Domenica IN, per restare nel pomeriggio della rete, un baluardo.

Grazie agli ottimi ascolti di Domenica IN, vola anche Da Noi a Ruota libera che tra l’altro in questa stagione sembra convincere molto di più il pubblico, che apprezza il programma di Francesca Fialdini. Nessuna possibilità per Canale 5, neppure di avvicinarsi, almeno dalle 14 alle 17, ai numeri di Rai 1.

Ma vediamo i dati.

Gli ascolti del pomeriggio di domenica: Domenica IN vola

Nel pomeriggio del 31 gennaio 2021, la prima parte di Domenica IN è stata vista da 3.558.000 con 18.2%, la seconda parte da 3.314.000 con 18.3%.

Per Francesca Fialdini: 2.542.000 spettatori al 13.5% share per la puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda il 31 gennaio 2021.

Per Domenica Live: 13.1% share con 2.446.000 e 10.3% 2.071.000 ( presentazione con l’ 11.2% e 1.963.000 spettatori). Il traino delle soap devasta ogni possibilità di fare meglio.