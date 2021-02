La principessa Eugenie presenta il suo royal baby e svela il nome scelto (FOTO)

Nel Regno Unito ci scherzano su, facendo notare come Meghan Markle sappia rubare sempre la scena agli altri membri della famiglia reale. E infatti poche ore dopo la nascita del figlio della principessa Eugenie, Meghan ed Harry con un tempismo perfetto hanno annunciato la seconda gravidanza! Ma Eugenie e la sua famiglia vivono a Londra e fanno ancora parte della famiglia reale. Per questo i media inglesi si concentrano sulla nascita del maschietto, primo genito della figlia di Andrea e Sara. Oggi via social, Eugenie e suo marito hanno rivelato il nome scelto per il primo figlio. Con delle dolcissime immagini postate sui social, hanno anche mostrato per la prima volta il volto del piccolino. Il nome scelto per il bimbo è August Philip.

Jack Brooksbank, marito di Eugenie e la principessa, ancora molto segnata dalla gravidanza, si mostrano quindi insieme al piccolo, davvero uno scricciolo. A dieci giorni dalla nascita del piccolo, arrivano quindi le prime immagini e la scelta del nome che, a giudicare dai commenti sui social, sta piacendo molto anche ai sudditi di sua maestà.

Eugenie di York è diventata mamma, è nato un altro royal baby

Il messaggio della principessa Eugenie sui social:

We wanted to introduce you to August Philip Hawke Brooksbank..

⁣Thank you for so many wonderful messages. Our hearts are full of love for this little human, words can’t express. We are excited to be able to share these photos with you.⁣ By our wonderful midwife. Thank you to the wonderful essential workers including our midwife who came to discharge our boy.