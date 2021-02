Uovo di Pasqua Chiara Ferragni ricavato in beneficenza: dove si compra

Fan di Chiara Ferragni all’ascolto! L’imprenditrice digitale più amata d’Italia ha dato vita ad una nuova idea che già sta facendo parlare i suoi followers e non solo. Si avvicina Pasqua e la nota influencer ha deciso di mettere in vendita un uovo di cioccolato firmato proprio Chiara Ferragni. Lei non ne ha ancora parlato, lo farà proprio in questi giorni, lo ha giusto accennato sui social network dove però la notizia impazza da un po’. Sarà riconoscibile dal simbolo del suo brand: l’occhio celeste. Un uovo di Pasqua confezionato in rosa in vendita in limited edition per Dolci Preziosi. Il ricavato andrà in beneficenza. Scopriamone di più cercando anche di capire dove è possibile acquistare l’uovo di Pasqua targato Ferragni.

Chiara Ferragni lancia l’uovo di Pasqua del suo brand: tutto il ricavato ad una associazione

Chiara Ferragni e suo marito Fedez si sono distinti più e più volte per il loro grande cuore. I Ferragnez hanno persino ricevuto l’ambrogino d’oro per la loro generosità dimostrata in particolare durante l’ultimo anno di pandemia. L’uovo di Pasqua sarà l’ennesima dimostrazione della bontà della Ferragni. L’intero ricavato, come specificato sull’etichetta dell’uovo stesso, andrà in beneficenza a I bambini delle Fate. Si tratta di una associazione che si occupa di dare sostegno a famiglie con autismo ed altre disabilità. “In settimana ve ne parlo” ha spiegato ieri Chiara nelle sue ig stories mentre una sua fan le ha scritto nel box domande di aver ricevuto in regalo proprio il suo uovo. All’interno? Non si esclude una super sorpresa Chiara Ferragni Collection ma attendiamo news direttamente da lei!

Dove acquistare l’uovo di Pasqua firmato da Chiara Ferragni? E’ già in vendita in anteprima

L’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni è già acquistabile. Lo si può trovare in anteprima presso i supermercati ODStore ma molto presso arriverà in tutti i market. Non si esclude che l’uovo di cioccolato potrà essere acquistato anche online ma per questo dovremmo aspettare ulteriori notizie. La nostra Chiara Ferragni sicuramente ci aggiornerà proprio in questi giorni e potremo finalmente avere tutti i dettagli in merito all’uovo di cioccolato che, senza troppi dubbi, sarà il più ricercato dell’anno.

E voi acquisterete l’uovo di Pasqua firmato da Chiara Ferragni?