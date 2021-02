Chiara Ferragni spoilera il nome di Baby Girl? Spunta il nome scelto da Chiara e Fedez

Manca ormai veramente poco alla nascita della seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. L’impenditrice digitale continua a mostrare fiera il suo pancione sui social network. Era estate quando i Ferragnez hanno scoperto la gravidanza di Chiara e ottobre quando hanno deciso di annunciarlo ai fan. La nascita della secondogenita di casa Lucia è prevista per il mese di marzo, presumibilmente dopo la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021. Lo stesso rapper, in conferenza stampa, ha recentemente affermato che dopo il Festival sarà impegnatissimo perché nascerà sua figlia. Ma come si chiamerà la piccola che ormai abbiamo imparato a conoscere sui social come Baby Girl? Sarebbero spuntati sui social, degli indizi che lascerebbero immaginare il nome della piccola…Un altro spoiler in casa Ferragnez?

Ferragnez, spunta il presunto nome della figlia in arrivo: l’indizio di Chiara Ferragni

In queste ultime ore è spuntato un nuovo indizio direttamente sul profilo Instagram di Chiara Ferragni. I fan hanno notato un tatuaggio che, in realtà, la bella regina dei social ha da anni. Si tratta della scritta ‘Luce’ sul fianco che più e più volte è stata immortalata nei post e nelle storie. Secondo i followers questo sarebbe un vero spoiler. Il motivo? Prima di annunciare il nome del primogenito Leone, Chiara aveva mostrato ai fan un tattoo con una mamma leonessa e un piccolo cucciolo tra le braccia. La Ferragni, poi si sa, è anche una grande ammiratrice del film Disney Il Re Leone ma questo è un discorso diverso.

Sui social è caccia agli indizi per scoprire il nome della figlia di Chiara Ferragni

Ebbene sì, sono ormai settimane che i milioni di followers dei Ferragnez cercano di raccogliere indizi dai social network di Chiara e Federico per capire come potrebbe realmente chiamarsi Baby Girl. Ovviamente non c’è alcuna conferma sul fatto che il suo nome sarà Luce. Eppure se ci pensiamo non sarebbe nemmeno un caso. Lucia (cognome di Fedez) deriva dal latino luce e significa splendente e luminosa. Chissà se i Ferragnez ci abbiano mai pensato! Per il momento loro continuano a giocare un po’ sul nome ironizzando con il piccolo Leo. Sui social infatti sono già spuntati: Rachele, Gennara e Peppina!