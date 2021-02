Chiara Ferragni incinta pronta al parto: quando partorisce?

La data del parto di Chiara Ferragni è sempre più vicina! L’influencer più amata sta per dare alla luce la sua seconda figlia dopo l’arrivo del primogenito Leone nel 2018. Lei e suo marito Fedez tengono costantemente aggiornati i fan mostrando anche il pancione che cresce sempre di più. Le foto delle ecografie, il pancione che cresce a vista d’occhio e le coccole del piccolo Leone alla sua sorellina ancora in pancia di mamma… Sono davvero emozionanti i momenti che i Ferragnez regalato a tutte le persone che li seguono. Ma quanto manca alla nascita della piccola? Quando è previsto il parto per Chiara Ferragni?

Era ottobre 2020 quando i Ferragnez hanno annunciato l’arrivo di una bimba nella loro famiglia, proprio con una foto del piccolo Leo con una ecografia della sorellina in mano. Avevano scoperto la gravidanza in estate, mentre si trovavano a Lecce per la sfilata di Dior. Adesso dovrebbero mancare oramai pochissime settimane. La nascita infatti è prevista tra febbraio e marzo di quest’anno. Attualmente Chiara è alla 34esima settimana di gravidanza.

Baby Ferragnez in arrivo: il parto di Chiara Ferragni è sempre più vicino: quando sarà?

Secondo la stessa Chiara e quelle che sono state le sue parole social, la piccola Ferragnez dovrebbe nascere a marzo. Si pensa quindi alle prime settimane del prossimo mese. Questa volta Fedez e la Ferragni rimarranno in Italia per dare alla luce la loro secondogenita, complice ovviamente la pandemia ma anche gli impegni di lavoro del rapper in gara al Festival di Sanremo proprio durante la prima settimana di marzo. Ricordiamo, infatti, che Leone è nato in America, a Los Angeles dove Chiara ha anche una casa per far avere la doppia nazionalità al bambino.

Chiara Ferragni prossima al parto: come si chiamerà la sua seconda figlia?

In attesa del parto, sui social network è già partito il toto nomi da parte dei followers di tutto il mondo. Chiara Ferragni e Fedez hanno preferito non rivelare ancora il nome della bambina anche se lo hanno scelto già da tanti mesi. Più volte i Ferragnez hanno giocato sull’argomento con la complicità del piccolo Leone. Il primogenito infatti, spesso e volentieri è stato ripreso a giocare con una bambola di nome Rachele ma difficilmente sarà questo il nome che avrà la baby Ferragnez. Magari sarà stato proprio lui a scegliere il nome della sorellina in arrivo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Quando partorisce Chiara Ferragni?

Immaginiamo che Chiara e Federico abbiano già programmato, per quelo che si può la nascita della piccola, visto che Fedez sarà impegnato dal 2 al 7 marzo a Sanremo! Ma si sa, tutto può succedere, anche un parto mentre il neo papà potrebbe essere sul palco dell’Ariston.