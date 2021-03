Oroscopo Paolo Fox aprile 2021 Leone: preoccupati per il lavoro

Che mese sarà quello di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese dell’anno in amore, lavoro e salute per i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, le prime due settimane di aprile saranno ricche di belle emozioni. Nel lavoro, le preoccupazioni e i pensieri continueranno ad esserci ma si sa che il periodo è difficile per tutti. Per la salute, invece, sarà la prima parte del mese la migliore. Andiamo adesso a vedere come sarà il mese di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox per aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone

Come sarà questo mese in amore, lavoro e salute

Amore – Le emozioni non mancheranno nella prima parte di aprile. Chi è single sicuramente non avrà improvvisamente voglia di andare a convivere o addirittura di convolare a nozze. Per questo mese saranno favorite le relazioni ‘avventura’ e i nuovi incontri. Dal 4 al 19 di questo mese, i nati sotto il segno del leone, avranno Mercurio favorevole. Il 10 e l’11 potrebbero essere giorni importanti in cui potrebbe esserci un incontro o una chiamata. Chi i primi mesi ha vissuto un momento complicato di coppia, adesso può trovare un nuovo equilibrio con il partner. Questo sarà un passo importante e che almeno non porterà altri problemi per le relazioni e i rapporti.

Lavoro – Anche in questo mese continueranno ad esserci delle preoccupazioni su questo tema. Il periodo è generalmente complicato e ognuno ha i suoi pensieri sul posto di lavoro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, bisognerà stare attenti a non mollare qualcosa di certo per un qualcosa che non lo è affatto. Questa sarà una mossa decisamente errata. Si sente la mancanza di serenità già da tempo, già dallo scorso anno. I leone che hanno a che fare con delle vicende di tipo legale dovranno fare una particolare attenzione. In questo mese sarà importante far notare le proprie idee ma questo significa anche che bisognerà fare attenzione al modo di farlo perché non tutti apprezzeranno l’atteggiamento. I nati sotto questo segno dovranno fare attenzione a dei giorni: quelli del 20, 21 e gli ultime del mese di aprile.

Salute – Aprile inizierà bene ma la seconda parte del mese non sarà così buona come la prima. Verso il 20 si farà sentire la stanchezza e un po’ di agitazione. Le tensioni più grandi però si avranno intorno agli ultimi giorni di aprile. Gestire bene per evitare altri problemi o disagi.