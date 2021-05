Oroscopo Paolo Fox maggio 2021 Gemelli: emozioni forti in amore

Che mese sarà quello di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega al meglio come andrà questo periodo in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, potrebbero esserci delle emozioni forti ed importanti, anche sentimenti nuovi verso qualcuno. Nel lavoro, ci sarà un periodo complicato ma non ci sarà bisogno di preoccuparsi troppo. Per quanto riguarda la salute, ci saranno energie e buone nuove dal punto di vista del fisico. Non ci resta che scoprire come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli.

L’oroscopo di Paolo Fox di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei gemelli

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – In questo mese ci saranno emozioni forti che potrebbero nascere anche inaspettatamente. Venere sarà in una posizione favorevole per tutto l’anno e maggio non deluderà i nati sotto questo segno. Dal 9 di maggio fino al 2 di giugno sarà un periodo decisamente interessante da questo punto di vista. Bel momento quindi per chi vuole provare emozioni intense. E saranno settimane buone pure per chi vorrebbe fare dei passi importanti, per i gemelli che hanno intenzione di convolare a nozze oppure di iniziare la convivenza insieme al partner entro i prossimi mesi. Si riuscirà ad andare avanti nei casi delle separazioni già avvenute, magari da qualche mese. Non si escludono dei rapporti paralleli che però aumenteranno felicità e dose di passione e sentimento.

Lavoro – A partire dal 13 del mese Giove non sarà troppo favorevole ma i gemelli non dovranno preoccuparsi più di tanto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ci sarà un periodo di dubbi ed incertezze ma da agosto le cose andranno decisamente meglio. Non per questo bisognerà perdere ottimismo ed entusiasmo. Da giorno 4 fino all’11, Mercurio sarà nel segno portando buone nuove. Potrebbero esserci cambiamenti ma non solo a maggio, nell’anno in generale. Questo non dovrà buttarvi giù anche perché gli ultimi sei mesi sarà veramente molto incoraggianti. I giorni 13 e 14 saranno i migliori per quanto riguarda i progetti personali per i nati sotto questo segno.

Salute – Energia niente male in questo maggio, soprattutto dal 20 quando il sole sarà in una posizione particolarmente buona. I gemelli si sentiranno forti e l’aspetto sarà buono anche dal punto di vista della forma fisica. Gli ultimi giorni del mese aiuteranno a risolvere un problema.