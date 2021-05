Oroscopo Paolo Fox maggio 2021 Leone: cuore libero

Che mese sarà quello di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Lo scopriamo subito grazie all’oroscopo di Paolo Fox che spiega nel dettaglio come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per coloro nati sotto questo segno zodiacale. In amore, il cuore sarà davvero libero di amore e provare emozioni. Nel lavoro, ci sarà parecchio caos in questo mese tanto che alcuni potrebbero perdere la pazienza e la voglia. Per la salute, invece, maggio sarà un periodo in cui bisognerà controllare bene lo stress. Vediamo allora come sarà, più nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di maggio 2021 per i nati sotto il segno del leone.

L’oroscopo di Paolo Fox per maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – In questo mese il cuore sarà finalmente libero di amare. Secondo Paolo Fox, i sentimenti saranno una vera e propria valvola di sfogo per i leone e serviranno soprattutto contro le agitazioni professionali. Dal 9 Venere sarà di nuovo attiva. Da giorno 17 fino al 23, invece, sono piuttosto favorite le conoscenze di tipo occasionale ma i nati sotto questo segno di solito non fanno il primo passo, aspettano un segnale da parte dell’altra persona. Da quelle relazioni che hanno dato vita a un figlio ci si dovrà aspettare un momento complicato e di crisi perché le cose si sono modificate proprio con l’arrivo del piccolo. Si potrà trovare una soluzione equilibrata.

Lavoro – Maggio inizierà con un po’ di caos un po’ per tutti i leone, a prescindere dalla tipologia di impiego. Per questo alcuni si troveranno nella posizione di non volerne più sapere nulla, soprattutto verso il 4 e soprattutto per chi non è riuscito ancora a trovare equilibrio e sistemazione. Dal 13 del mese le cose andranno un po’ meglio grazie alla buona posizione di Giove. Sarà importante riflettere su tutto ciò che non funziona come dovrebbe per trovare una soluzione. Si potrebbe arrivare pure a qualche novità per la professione. Occhio ai nati sotto questo segno zodiacale che lavorano in gruppo perché potrebbero esserci delle tensioni in particolare con i colleghi dell’acquario e del cancro.

Salute – I leone potrebbero essere molto stanchi e stressanti in questo mese e questo porterà un certo nervosismo da dover gestire. Non sarà facile. L’umore non sarà al top e potrebbero esserci vari disagi legati al sonno o alla concentrazione da dover curare. Da giorno 17 invece ci saranno dei miglioramenti perché ci sarà maggiore energia.