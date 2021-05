Sta meglio Sergio Barzetti: il sole aiuta ma anche l’affetto ricevuto

Sergio Barzetti per qualche giorno ha fatto preoccupare i suoi follower, anche se la notizia che era stato contagiato l’aveva data solo quando erano già passati i giorni peggiori. Barzetti sta meglio, ha lottato contro il covid, chiuso nella sua camera, isolato dal resto della famiglia che ha continuato in ogni modo a sostenerlo. “Oggi mi sento proprio bene” ha scritto questa mattina aprendo la finestra e godendo del sole, del panorama. Di certo sarà riuscito anche a salutare la moglie e la figlia affacciandosi. Laura e Anita gli avevano chiesto di farlo non appena ce l’avrebbe fatta. “Sto proprio meglio e il sole sicuramente aiuta” ha aggiunto Sergio Barzetti carico di buon umore, cosa che in realtà non ha mai perso.

SERGIO BARZETTI HA IL COVID MA IL PEGGIO E’ PASSATO

Ha poi augurato una felice e serena domenica a tutti, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto sui social. Tantissimi i messaggi per il protagonista di E’ sempre mezzogiorno e non è mancato quello di Antonella Clerici. “A presto Mr Alloro”. La conduttrice la scorsa settimana è stata molto discreta, non ha accennato al contagio di Sergio Barzetti, nemmeno dopo il post in cui lo chef ha confidato sui social che anche lui si era ammalato.

Mauro Improta, Alfio Bottaro, Barbara De Nigris, Gian Piero Fava, Renatone e tanti altri amici, tutti gli danno forza ma sono le sue principesse ad averlo coccolato in questi giorni. Piatti deliziosi, vitamina C, anche una crostata fatta da sua figlia, una crostata anti covid. “Stasera Anita mi ha preparato il vero antidoto contro il Covid, una dolce Meravigliosa Crostata indescrivibilmente buonissima… dopo la prima fetta sto già meglio” ha commentato ieri e la sua bambina sarà stata felicissima nel leggere che il papà stava meglio anche grazie alla sua dolcezza, alle sue attenzioni. Il peggio è passato.