Sergio Barzetti si fa forza con i messaggi passati sotto la porta

Ieri sera Sergio Barzetti ha confidato a tutti che ha il covid 19, che è stato contagiato, che gli ultimi giorni per lui non sono stati facili. Ha atteso Barzetti, non ha potuto fare altro, non era in grado di scrivere un post che potesse tranquillizzare tutti e non aveva nemmeno la forza per farlo. E’ isolato in una camera di casa sua, si fa forza ma soprattutto a dargli forza ci sono le sue principesse, sua moglie Laura, la figlia Anita. “Tutto passa da sotto una porta” scrive questa mattina lo chef di E’ sempre mezzogiorno. “I messaggi delle mie principesse sono la mia medicina segreta”. E’ sempre ottimista Sergio Barzetti e adesso che ha ritrovato la lucidità può scattare foto e scrivere a sua volta messaggi. La poesia scritta da sua figlia fa però capire che il covid non è stato clemente con lui.

COME STA SERGIO BARZETTI?

Passerà questo brutto periodo e lo vedremo presto nelle cucine di E’ sempre mezzogiorno ma per il momento deve ancora riprendersi, a lui non è capitata una forma asintomatica.

“Sono triste per te non per me papi, era tanto che non ti ammalavi! Ma ora pensiamo al lato positivo: puoi distrarti ripassando il congiuntivo” è dolcissima e Anita che scrive: “Io non andrò a scuola per qualche giorno ma non mi tolgo la felicità di torno; a te un po’ di pastiglie al dì a noi la vitamina C. Tu col covid devi continuare a lottare e noi il tifo per te dobbiamo fare! Tu non devi cedere e noi nelle tue forze dobbiamo credere!”.

Anita e la sua mamma aggiungono altro alla lettera passata sotto la porta per Sergio: “Noi avremmo tanterrima voglia di vederti: quando ti senti puoi affacciarti alla finestra di camera tua così ci vediamo dal vivo tutti insieme? Grazie! Ti vogliamo un mondo di bene”.