Harry e Meghan scelgono Lilibet Diana per la piccola: la risposta della Regina è distaccata

Probabilmente in privato la regina Elisabetta avrà risposto anche con grande entusiasmo all’annuncio di Harry e Meghan. Su questo stanno circolando nelle ultime ore diverse voci. Pare infatti che la regina Elisabetta non sapesse nulla della scelta dei suoi nipoti di dare alla piccola, nata venerdì in California, il suo nomignolo come nome. Dovrebbe essere certamente felice di questa scelta ma almeno pubblicamente, non ci sono stati fuochi d’artificio per questo annuncio. Tra l’altro, in genere, i comunicati della famiglia reale arrivano con una precisione impeccabile e invece, questa volta, i commenti della Royal Family e le congratulazioni per Harry e Meghan sono arrivati a più di un’ora di distanza dall’annuncio della nascita. A dimostrazione che a quanto pare, nessuno si aspettava la nascita della piccola Lilibet Diana e non era stato preparato nessun commento in merito. Sia la regina Elisabetta che Kate e William, hanno fatto i loro auguri, in versione ufficiale, quasi 90 minuti dopo la diffusione della notizia della nascita della piccola.

Le congratulazioni della regina Elisabetta dopo l’annuncio di Harry e Meghan

Qualcuno forse si aspettava qualcosa in più dal comunicato diramato da Buckingham Palace e invece…Queste le parole dedicate alla nascita della piccola Lilibet:

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news. Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild.

La regina fa le sue congratulazione ai duchi del Sussex per la nascita della piccola Lilibet Diana. Tutta la famiglia reale si dice felice dell’arrivo della piccola e si rallegra per questa notizia. Si ricorda anche che la piccola Lilibet è la bis nipote numero 11 della regina Elisabetta.

Poche fredde parole per festeggiare l’arrivo della piccola che porta un nome così importante. Dobbiamo aspettarci altro?