E’ nata la figlia di Harry e Meghan e il nome è un omaggio alle due donne più importanti

La notizia è arrivata pochissimi minuti fa dagli Stati Uniti. Harry e Meghan sono diventati genitori per la seconda volta! E’ nata infatti in queste ore la figlia della coppia ed è stato rivelato dalla stampa britannica e da quella inglese anche il nome della piccola. Sapevamo che sarebbe stata una femminuccia e sapevano che ci sarebbe stato modo di fare un omaggio più che speciale a Lady Diana ma non ci aspettavamo di certo che Harry e Meghan, prima di tutto, omaggiassero sua maestà. Ebbene si, lo hanno fatto, inaspettatamente e hanno dimostrato tutto il grande amore che lega la coppia alla regina Elisabetta. La piccola infatti si chiama Lilibet Diana. Come saprete Lilibet è il nomignolo con il quale il principe Filippo ha da sempre chiamato la Regina. Un vezzo che era concesso solo al duca di Edimburgo. E adesso anche Meghan e Harry con questa scelta si legano per sempre alla regina Elisabetta.

Harry e Meghan sono diventati genitori bis

Secondo quanto riferisce la stampa inglese, la bambina sarebbe nata venerdì. La duchessa del Sussex ha dato alla luce venerdì una figlia che lei e il principe Harry hanno chiamato Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, in onore della Regina Elisabetta della madre del duca, morta nel 1997.

La piccola, seconda figlia del principe Harry e Meghan Markle, sorella di Archie di due anni, è nata alle 11:40 al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara. Nessun parto in casa quindi per Meghan Markle come era stato annunciato. La bambina è nata quindi in ospedale e pare che la coppia abbia già fatto ritorno a casa.

Ad ufficializzare la notizia della nascita della piccola sono stati poi anche Meghan e Harry che hanno deciso di postare un messaggio sul sito ufficiale che gestiscono.