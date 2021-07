William e Kate festeggiano George, il principe compie gli anni pensando al futuro da re

Oggi il piccolo principe George d’Inghilterra festeggia il suo ottavo compleanno, come sempre Kate e William fanno gli auguri al primogenito con una foto. E’ l’ennesimo dolce scatto di mamma Kate Middleton. Baby George sta crescendo e se i duchi di Cambridge hanno sempre confidato che era loro desiderio far crescere i tre figli nel modo più normale possibile inizia ad avvicinarsi l’età in cui George dovrà pensare al suo futuro da re. E’ il primo compleanno del piccolo senza il nonno, ed è per questo che molti hanno voluto vedere nella foto pubblicata sui social l’omaggio al principe Filippo scomparso pochi mesi fa.

L’OMAGGIO AL PRINCIPE FILIPPO NELLA FOTO CON GEORGE

La tradizione della foto da pubblicare ad ogni compleanno non cambia ma questa volta lo scatto ufficiale del festeggiato sembra anche un ricordo per il nonno. La foto è semplice e come sempre molto tenera ma lui siede sulla parte anteriore di un fuoristrada, ed è uno di quelli che ricorda la grande passione del bisnonno scomparso a 99 anni.

E’ nella tarda serata di ieri che dagli account social di Kensington Palace è arrivata la foto scattata da Kate Middleton, una foto scattata ad Anmer Hall, la tenuta dove i Cambridge trascorrono gran parte delle loro giornate. La somiglianza del piccolo con il papà è sempre più evidente, la sua spensieratezza per molti contrasta però con il futuro che lo attende. George è il terzo erede al trono dopo il nonno Carlo e il papà William, quindi un giorno per il momento lontano ma gradualmente si avvicina alla vita da adulto. Oggi festeggia i suoi 8 anni come tutti gli altri bambini ma sembra che lui sappia già in parte come sarà il suo domani, soprattutto sembra accorgersi delle differenze di trattamento da parte dello staff di palazzo.