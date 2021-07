Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 Cancro: ottimo fino a Ferragosto, poi calo

Che mese sarà quello di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro? Lo scopriamo grazie all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, Venere resterà in una posizione davvero molto interessante. Per il lavoro, le prime due settimane di agosto saranno sicuramente le migliori per mettersi in moto. Per quanto riguarda invece la salute, questo sarà un mese in cui ci saranno grandi energie, anche quindi fino alla metà di agosto. Ma per saperne di più dobbiamo entrare nel dettaglio e scoprire come sarà quindi l’oroscopo di Paolo Fox per agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del cancro

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Venere sarà in una posizione interessante. Paolo Fox con il suo oroscopo sprona i cancro a mettersi in moto. Chi vuole confermare la relazione stabile da tanto tempo, chi è innamorato e vuole allargare la famiglia magari con l’arrivo di un figlio. Comunque entro l’estate del prossimo anno dovrebbero arrivare novità e nuove conquiste amorose. A partire dal giorno 16 del mese potrebbero esserci dei contrasti se non si condividono stessi pensieri ed idee. Il 18, 19, 25 e 26, nervosismo in campo per i nati sotto questo segno che capiranno che la storia non va come dovrebbe. Un mese intrigante invece per chi proprio ultimamente ha iniziato un rapporto passionale. I cancro che si sono separati potrebbero fare delle nuove conoscenze.

Lavoro – Le prime due settimane di agosto saranno le migliori anche se comunque non ci sarà troppo relax in questo mese. Sarà importante ragionare sui desideri e le esigenze. Potrebbero esserci dei colloqui niente male. Ci saranno pure buone intuizioni in particolare in certi giorni come sarà quello di Ferragosto. Non mancherà la voglia di qualcosa di nuovo e i percorsi differenti porteranno gratificazioni ma entro la metà dell’anno prossimo. Occhio comunque alle uscite un po’ pesanti, non sarà proprio un periodo fantastico per l’aspetto economico.

Salute – Bene fino a Ferragosto anche in questo senso. Poi già dal giorno 18 cambieranno le cose e soprattutto dal 26. Questi ultimi giorni infatti potrebbero portare delle nuove preoccupazioni e tensioni tra questioni finanziarie e rapporti, magari di tipo professionale. Il fisico e la mente potrebbero quindi risentirne e non così poco.