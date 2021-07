Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 Vergine: passioni, incontri, passi in avanti

Che mese sarà quello di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno della vergine? Lo scopriamo subito grazie all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega e analizza come andrà questo nuovo periodo dell’anno per tutti i nati sotto questo segno zodiacale in amore, lavoro e salute. In amore, sarà un buon periodo soprattutto per convolare a nozze o per iniziare una convivenza. Per il lavoro, questo sarà un mese decisamente produttivo specie per chi non andrà in ferie ovviamente. Per quanto riguarda invece la salute, si potrà recuperare un po’ di stanchezza relativa agli ultimi mesi. A questo punto dobbiamo entrare di più nel dettaglio e vedere da vicino come andrà l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno della vergine.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno della vergine

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Agosto sarà un mese buono per i matrimoni e per le convivenze grazie anche alla posizione di Venere sin dai primi giorni del mese. Anche i separati faranno fatica a non trovare una persona interessante. Ovviamente ci vorrà il giusto coraggio dopo aver messo un punto su una relazione. Da giorno 9 fino al 19 del mese sarà un periodo abbastanza buono. Chi vuole tenere salde le relazioni e i rapporti deve sapere che questo agosto sarà un momento molto importante. Secondo Paolo Fox quindi questo sarà un mese decisamente speciale per quanto riguarda i nuovi incontri ma potrebbe essere anche un mese di fertilità o comunque di passione. Alcuni nati sotto il segno della vergine ne approfitteranno per fare un grande passo che magari si era rimandato già nel tempo.

Lavoro – Questo mese sarà molto produttivo e creativo. Dunque le ferie non ci saranno per tutti i vergine. Nelle prime settimane potrebbe arrivare un successo. Per questo si potrà pensare pure al futuro, a progetti relativi all’autunno. Adesso si guarderà al domani con maggiore serenità, ci sarà più ottimismo. Le occasioni ci saranno e dipenderanno dall’età o da cose relative al passato. Gli studenti avranno nuovamente voglia di impegnarsi. Le opportunità ci saranno pure per i dipendenti. Secondo Paolo Fox verrà poi favorito il gioco di squadra.

Salute – In questo mese si potranno recuperare le stanchezze dovute agli ultimi mesi. Potrebbe quindi essere un periodo interessanti per gli incontri decisivi. Da giorno 11 grazie a Mercurio ci sarà anche un recupero di tipo psicofisico.