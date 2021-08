Alberto di Monaco in vacanza con i figli ma Charlene è ancora lontana (Foto)

Charlene Wittstock non è ancora tornata a casa e il principe Alberto di Monaco si ritrova da solo in vacanza con i figli. Da solo ovviamente non vuol dire che il principe sia da solo al mare con i figli. Intorno a lui ci sono un bel po’ di collaboratori pronti ad occuparsi dei gemelli ma è a lui che Jacques e Gabrielle fanno riferimento, al loro papà. Un’estate senza la mamma perché Charlene è ancora in Sud Africa e sembra che resterà lì ancora per molto tempo. La dichiarazione ufficiale è che non può viaggiare, non può prendere aerei per tornare a casa a causa del problema avuto e dell’operazione subita. Per il gossip si tratta di una vera crisi con separazione in corso. Intanto, è il principe Alberto a prendersi cura dei figli.

ALBERTO DI MONACO CON I FIGLI IN CORSICA

Dicono che i due gemelli siano delle piccole pesti ma il principe se la cava benissimo nel ruolo di mammo. Yacht e giri sulla moto d’acqua, spesso mano nella mano con i bambini, queste le foto che pubblica la rivista Chi. La prima estate in tre senza la mamma.

Con i gemelli è un papà davvero perfetto, non perde occasione e gioco per farli divertire e così dopo il bagno li porta anche in spiaggia a giocare a bocce o per una lezione di paddle. I piccoli si divertono tanto, sono molto impegnati con le loro attività estive, anche per evitare che sentano troppo la mancanza della mamma. Così il principe si ingegna per renderli sereni. Certo tutto è più semplice quando si ha a disposizione uno yacht come il suo. E’ stato appena inaugurato e gli ha dato il nome dei figli: GabJac. E’ una imbarcazione che si fa notare, del tutto ecologica con motore a idrogeno. Tutto perfetto in vacanza tranne che per l’assenza di Charlene.