Lutto per Fariba, la mamma di Giulia Salemi distrutta dalla morte del fratello

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, scrive sui social il suo dolore per la morte del fratello. L’ex naufraga ha pubblicato la foto di suo fratello spiegando che ha avuto il Covid, che è morto per arresto cardiaco, che è a pezzi. Fariba chiede una preghiera per suo fratello aggiungendo tutte le lacrime possibili nella didascalia; un concentrato di parole disperate a cui aggiunge anche un dettaglio, un sogno che ha fatto questa notte. Un grave lutto che colpisce la famiglia di Giulia Salemi, la morte di Abdolhamid, suo zio. E’ morto per un infarto ma i dettagli che aggiunge Fariba sembrano collegare il decesso al Covid o forse le sue parole sono solo confuse.

Morto lo zio di Giulia Salemi, il doloroso annuncio di Fariba

“E’ morto mio fratello. Aveva fatto il vaccino due mesi fa. Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi” questa la prima parte del post della mamma di Giulia Salemi che aggiunge un dettaglio per lei importante: “Stanotte avevo sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella, defunti. Sono a pezzi. Per favore una preghiera per l’anima di Abdolhamid Mohamed Tehrani”. In tanti stanno cercando di sostenere Fariba con messaggi pieni d’affetto ma questo è il momento del dolore, lei è sconvolta dalla notizia.

Giulia Salemi ha solo condiviso tra le sue storie Instagram la foro dello zio, così simile alla sua mamma. Una preghiera per lui e nessuna parola, nessun commento. Anche Antonella Elia le è vicino: “Fariba cara ti sono vicina nel tuo immenso dolore ! Ti stringo forte e pregherò per lui … che il nuovo viaggio che ha intrapreso gli doni la pace e la gioia più pura!” ma non ci sono davvero parole per una morte che arriva all’improvviso a un’età così giovane.