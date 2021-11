Valentina Ferragni toglie una cisti dal volto: potrebbe essere anche un carcinoma

Oggi Valentina Ferragni ha deciso di mostrare sui social alcune immagini scattate post operazione. La sorella di Chiara Ferragni ha condiviso con tutte le persone che la seguono sui social, un momento molto intimo della sua vita. Si è infatti sottoposta a una operazione e attende ora di sapere come sta. Postando alcune foto sulla sua pagina Instagram, la Ferragni ha scritto: “Questa mattina ho tolto la ‘cosa’ che ho sulla fronte da un anno più o meno. È iniziato come un brufolo sotto pelle ma nel corso dell’anno è cambiato in peggio. Ha iniziato ad ulcerarsi e stava peggiorando.”

Valentina Ferragni preoccupata si sfoga sui social

L’influence ha poi raccontato: “Non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno ma non super aggressivo). Il medico l’ha rimossa con un bisturi elettrico perchè questa parte della pelle verrà analizzata per capire di cosa si tratta.“

La speranza è che sia appunto solo una cisti, ed è davvero quello che tutti ci auguriamo. Valentina ha poi continuato: “Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento (per fortuna il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute.“

E poi un appello: “Non esitiate ad andare dal medico che senti che qualcosa sta cambiando, se la tua pelle ha un problema, se non ti senti bene. La salute è la cosa più importante in assoluto. Ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto” .

Facciamo anche noi il tifo per Valentina e ci auguriamo che non sia nulla di grave e che presto questo momento possa essere solo un brutto ricordo. Tra i messaggi più belli postati sotto questo sfogo, quello di Luca, il suo compagno, che le ha scritto: “Non è vero che è la tua prima operazione, dimentichi quando ti hanno asportato un pezzo di cuore per impiantarlo nel mio petto ❤️.(Pensa che nel 300 se uno scriveva una cosa così gli davano la corona d’alloro, oggi ti danno 4 sberle con l’anello grosso e spigoloso).”

