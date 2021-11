Brutto incidente per Antonino Spinalbese: l’ex di Belen è in ospedale?

Come sta Antonino Spinalbese? Dopo le foto pubblicate sui social è chiaro che l’ex compagno di Belen abbia avuto un incidente d’auto. Sembra che non sia niente di grave perché è lui ad avere postato tra le storie di Instagram prima il parabrezza in frantumi e poi il suo braccio con la flebo. Antonino Spinalbese è ancora in ospedale, ha bisogno di altre cure? Le foto hanno messo in agitazione i suoi follower e immaginiamo che anche Belen Rodriguez abbia contattato il papà di sua figlia Luna Marì per assicurarsi delle sue condizioni di salute. La foto del vetro della sua auto distrutto ha prima fatto pensare a qualcosa di meno preoccupante, magari lui non era nemmeno in auto in quel momento; poi il braccio con l’ago per la flebo. Sono scatti che impressionano anche se l’ex hair stylist scrive un “Ok” che potrebbe essere anche ironico, perché sembra che capitino tutte a lui in questo periodo.

Paura per l’incidente di Antonino Spinalbese

Dopo l’incidente di Antonino non c’è nessun messaggio da parte di Belen ma sarebbe stato strano il contrario. Ieri sera Belen ha aperto una bottiglia di ottimo vino, l’ha versato nel calice e da sola ha assaporato un gusto nuovo, brindando alla verità e alla libertà.

Forse solo un grosso danno alla sua autovettura, niente altro, anche se dopo quella flebo in molti attendono ulteriori notizie. Dopo l’addio tra Belen e Antonino lui è sempre più presente sui social, ormai il suo lavoro è un altro, deve di certo alla sua ex compagna il coraggio di avere dato una svolta alla sua vita. Le foto della figlia, gli shooting, le risposte ai follower sempre più curiosi, le immagini da bambino e anche lui che brinda da solo e conferma pace e serenità.

Chissà che l’incidente non possa essere un modo per i due ex di riavvicinarsi, lo credono i più romantici, attendendo ancora un lieto fine.

