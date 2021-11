Jeremias prende il posto di Antonino e aiuta Belen con la piccola Luna

La storia purtroppo si ripete ma Belen può contare sulla sua famiglia, su Jeremias, anche lui vive a Milano con la sua compagna. La rivista Chi pubblica le foto che appartengono alla quotidianità di molti ma in quegli scatti dei paparazzi i protagonisti sono Belen, suo fratello e i piccoli Santiago e Luna Marì. E’ sempre la famiglia Rodriguez la certezza più grande e forte per la showgirl argentina. Il settimanale di Alfonso Signorini conferma la rottura tra la showgirl argentina e il suo ultimo compagno. Al posto di Antonino a coccolare e aiutare Belen c’è ancora una volta Jeremias Rodriguez. Non serve un annuncio ufficiale per dire che è finita, che adesso Antonino Spinalbese non può occuparsi ogni giorno di sua figlia. I post di entrambi sono amari, anche Fabrizio Corona ha confermato la crisi per la coppia, lui ha avuto modo di parlare con la sua ex durante un evento.

Una pausa di riflessione o è finita per sempre tra Belen e Antonino?

Nessuno sa cosa sia accaduto tra i due ex e chi lo sa non lo rivela, c’è protezione nei confronti di Belen, gli amici più cari, la famiglia, è da loro che si rifugia. Sembra che ci abbiamo provato a restare insieme ma che adesso si vedano solo per la piccola Luna.

Nei momenti di crisi la famiglia è sempre il rifugio migliore per Belen. Jeremias Rodriguez passeggia con sua sorella, in braccio ha la sua nipotina, Belen tiene per mano Santiago e spinge il passeggino. Mascherina, cappuccio e nessuna intenzione di guardarsi intorno, né di parlare di un’altra delusione, forse la più grande.

Nessuna strategia mediatica dietro la crisi che è ormai certa. Ci sono i messaggi in codice di entrambi, la foto nella vasca, le immagini con la sua bimba. Poi c’è Antonino Spinalbese che è sempre più presente sui social, sembra anche brindare alla sua libertà.

