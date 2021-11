Belen: “Iniziamo a salire, mai così in alto… così in alto che sono caduta”

Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale sembra ormai chiaro che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia finita. Le frasi di entrambi sui rispettivi profili social lasciano pochi dubbi. Tante le stories in cui Belen mostra la sua bellissima Luna Marì mentre Antonino non è più con loro due. L’ex hair stylist scatta una foto alla luna, la nostalgia è evidente, non aggiunge altro ma anche lui quando sta con la sua bambina mostra le sue tenere immagini. E’ l’ultima frase condivisa dalla showgirl argentina a stringere il cuore. “Iniziamo a salire, mai così in alto… così in alto che sono caduta” un verso di Gustavo Cerati con cui Belen sembra dire tutto. Si divide tra i tanti impegni di lavoro e i suoi bellissimi bambini, sembra non avere nessun problema con cui fare i conti ma poi mostra il suo dolore, prima con la foto nella vasca e quel “Non si può avere tutto…”, poi con questa frase che fa già male solo a pronunciarla.

E’ finita per sempre tra Antonino e Belen?

Luna Marì ha solo 4 mesi, nessuno conosce il motivo della separazione dei suoi genitori, proprio mentre volavano così in alto. Sembra che l’amore non riesca ad essere dalla parte di Belen. Ci ha creduto anche questa volta, forse più dell’amore che ha provato per Stefano De Martino, lo dice in questa frase: “Mai così in alto”.

Continua a pubblicare le bellissime immagini di sua figlia, spesso c’è anche Santiago. Ieri sera Luna era tra le braccia di nonno Gustavo, prima della buona notte ha fatto il bagnetto con la sua mamma, bellissime entrambe. Non c’è nulla da giudicare, se davvero è finita tra Belen e Antonino c’è solo da fare silenzio. Il gossip però non si arrende alla ricerca di capire cosa è accaduto tra loro due, perché all’improvviso tutto è finito.

