Belen conferma: “Una volta mi hanno detto non si può avere tutto”

Dopo la risposta di Antonino Spinalbese sui figli messi al mondo senza pensare è Belen ad esternare il suo stato d’animo. Una foto nella vasca da bagno, Belen Rodriguez è di schiena, i suoi lunghi capelli bagnati, sembra abbracciarsi e scrive “Una volta mi hanno detto che non si può avere tutto… e già!”. E’ la sua conferma? E’ davvero finita con Antonino? Sembrano le parole di chi si è rassegnata a non avere l’amore di un compagno. Laura Chiatti le risponde: “Tu hai molto di più” e il commento dell’attrice sembra una ulteriore conferma. La Chiatti forse conosce la verità, quel “tu hai molto di più” sembra riferito ai figli che Belen ha messo al mondo. In questi minuti Antonino è in auto, rallentato dal traffico risponde alle domande dei follower.

Sui social iniziano i botta e risposta di Antonino e Belen

Non parlano della loro storia d’amore forse finita, si dividono entrambi tra lavoro e figli, Belen Rodriguez sembra avere confermato che con il papà di sua figlia è finita e Antonino risponde alle domande sul profumo preferito, sull’allenamento in palestra, poi anche ai rimpianti.

E’ diretto in un centro commerciale per comprare delle cose per Luna Marì, non una parola su Belen e a chi gli chiede se è felice risponde che non è facilissimo da dire. Lui è lunatico e potrebbe essere felicissimo e un attimo dopo non esserlo più. Sui rimpianti confessa che non ne ha, con il senno di poi non cambierebbe nulla della sua vita e non rimpiange nulla. Questa sembra un’altra conferma che non sta più con Belen.

Sugli occhi celesti di Luna pensa che siano quelli della nonna paterna. Pensava fosse più complicato diventare padre ma quando guarda sua figlia passa tutto.

In ogni caso la vita di Antonino con o senza Belen è ormai cambiata, sempre più social, sempre più occupato e interessato ad altri lavori, diversi da quello che faceva quando ha conosciuto la showgirl.

