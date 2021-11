La risposta di Antonino Spinalbese sui figli messi al mondo senza pensare spiazza tutti

Antonino Spinalbese inizia ad aprirsi, a dire forse qualcosa sulla crisi con Belen. La coppia sembra ormai separata e una ulteriore conferma sembra arrivi dalla risposta di Antonino al commento di un follwer. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno una figlia di soli 4 mesi, la piccola Luna Marì, possibile che sia già finita? Spontaneo il commento di chi ha commentato uno scatto dell’ex hair stylist: “Poveri figli ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo, io ve metterei in galera”. Antonino ha risposto: “Lo penso anche io!”. E’ la conferma che con la showgirl argentina è tutto finito? Per molti sì, per altri è solo una risposta ironica. Ci sono però altri indizi che danno purtroppo ragione a chi crede che la coppia sia ormai separata.

Tutti parlano della crisi tra Belen e Antonino

Non è più solo il gossip ad occuparsi del loro amore forse già finito. Anche i vip commentano, le amiche di Belen sembrano sostenerla confermando tutto. Al commento di Spinalbese risponde anche Deianira Marzano; lei sa sempre tutto: “Come va va, bisogna sempre ritenerlo un dono un figlio, detto ciò, si ride e si scherza, ma questo ragazzo mo si ritrova con un figlio e senza una famiglia, e lui mi sembra un bravissimo ragazzo. Non mi spiego la ragione! Tutto questo è davvero molto triste”. Belen Rodriguez continua con la sua vita, gli impegni di lavoro, la famiglia, continua a sorridere, non ha alcuna voglia di parlarne, anche se anche lei ha pubblicato un post che sembra una conferma che tutto è finito. Ma cosa è successo tra Belen e Antonino? Dicevano di volere invecchiare insieme. La showgirl ha sempre avuto paura di avere un altro figlio con un altro uomo dopo il matrimonio con Stefano De Martino. Era quindi sicura dell’amore che provava per Spinalbese, poi è accaduto qualcosa.

