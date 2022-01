Grafici Paolo Fox oroscopo 2022 leone: come sarà il nuovo anno

Come sarà il nuovo anno secondo le stelle? Ce lo rivela Paolo Fox con il suo oroscopo per il 2022. Nella puntata de I Fatti vostri in onda ieri, su Rai 2, l’astrologo ha dato alcune anticipazioni relative al nuovo anno e ha anche illustrato i grafici per i tutti i segno dello zodiaco. Ci concentriamo adesso in particolare sull’oroscopo dei nati sotto il segno del leone. Come sarà il nuovo anno secondo le previsioni di Paolo Fox? L’inizio del 2022 non sarà dei migliori, almeno stando allo studio del grafico per il leone, nel suo oroscopo per il 2022 ma poi ci saranno delle belle novità.

Prima di passare all’analisi dei grafici con le previsioni di Paolo Fox, vi ricordiamo che potete leggere in modo approfondito quello che Paolo Fox ha rivelato con il suo oroscopo nel libro che anche quest’anno ha scritto.

Il nuovo anno per il leone secondo Paolo Fox

E adesso passiamo all’analisi dei grafici di Paolo Fox.

Grafico Leone Oroscopo 2022 Paolo Fox: come sarà il nuovo anno

Paolo Fox ha spiegato che “L’amore parte in maniera un po’ sbandata, ma non perché ci siano dei problemi. Dobbiamo ricordare che gennaio, febbraio, marzo sono mesi che Venere vede da lontano. Voi avrete una Venere molto passionale da maggio. Prima di questa data, attenzione nelle relazioni che hanno vissuto una crisi. O magari se avete dato più spazio a tutto il resto. “

Analisi anche all’ambito lavorativo: “Attenzioni anche nelle questioni che riguardano la professione. Siete degli eroi secondo me perché, nel 2021, avete lottato contro Saturno opposto e avete vinto. Magari avete anche vinto delle buone sfide, molti premi. Adesso bisogna guadagnare. L’importante è cercare soldi perché il dilemma degli ultimi 2 anni è stato proprio l’aspetto economico.” Dando un occhio ai grafici, per l’ambito lavorativo, Paolo Fox ha spiegato: “Lavoro con inizi un po’ stentati, poi anche voi risentirete dalla fine di maggio di questo transito di Giove che, in astrologia, rappresenta piccoli o grandi successi. Sono convinto che in estate avrete modo di firmare degli accordi. Giove in ariete, Marte in aspetto buono segnano il mese di giugno.“

E il grafici di Paolo Fox per i nati sotto il segno del leone che cosa ci dicono per l’amore? Paolo Fox ha spiegato che ” l’amore parte un po’ sottotono. Poi maggio, giugno e luglio sono molto importante. ” L’estate quindi molto meglio: “Ad Agosto avrete venere nel segno. Per i cuori solitari o per chi vuole sposarsi quello sarà un mese eccezionale” ha detto Paolo Fox.

