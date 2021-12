Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: come andrà

Che anno sarà il 2022 in arrivo per tutti i nati sotto il segno del leone? Per scoprirlo ci affidiamo, anche quest’anno, al nuovo libro di Paolo Fox che ci spiega in maniera dettagliata che periodo sarà e, più in generale, che anno sarà questo. Questo 2022 potrebbe essere abbastanza differente rispetto al 2021 per il semplice fatto che molto probabilmente sarete più determinati e non vi abbatterete di fronte a nulla. In questo articolo andremo a scoprire come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per tutti voi nati sotto il segno del leone in questo nuovo anno, in amore, nel lavoro e per la salute. Molto presto però entreremo nei dettagli mese per mese quindi continuate a seguirci! E ora vediamo nel dettaglio tutto quello che dobbiamo aspettarci dal nuovo anno per tutti gli amici nati sotto il segno del leone, come sarà questo 2022?

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2022 per tutti i nati sotto il segno del leone

Ecco come andrà il nuovo anno

Come già dicevamo, questo 2022 sarà un anno in cui si potranno accettare sfide e competizioni che poi si potranno persino vincere con le conseguenze di rito. Comunque i leone non si abbatteranno e nonostante i tanti pensieri o dubbi andranno avanti per la loro strada. Inizialmente il nuovo anno sarà un po’ incerto ma poi le cose inizieranno a cambiare. Si affronterà tutto a testa a alta nonostante qualche momento no e lo stress, visto che ci sarà Saturno in opposizione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la forza di volontà non mancherà e per questo ci saranno novità, voglia di cose nuove e di raggiungere i propri obiettivi.

Forse non si potrà dire la stessa cosa dell’amore ed in effetti Fox invita i leone a stare attenti ai sentimenti. Bisognerà dare retta a quello che suggerisce il cuore. I nati sotto questo segno potrebbero avere 2022 pieno di cambiamenti importanti su tutti i fronti. La complicità in coppia sarà proprio fondamentale. Si sa che si è innamorati si può passare oltre e questo è abbastanza tipico dei leone. C’è da dire pure che in questo nuovo anno di vita ci sarà una maggiore voglia di trasgredire. Qualcuno potrebbe considerare di avere un rapporto che mai si sarebbe immaginato di avere. Molti cercheranno un amore senza impegno. Ma chi sta insieme da tanto dovrà fare attenzione a qualche conflitto che potrebbe nascere nel corso dell’anno. A febbraio, tanto per fare un esempio, potrebbero esserci un po’ di dubbi nell’aria.

Per comprare il libro di Paolo Fox su Amazon

Oroscopo Paolo Fox 2022 tutti i segni da Acquista Ora

Non ci resta che augurarvi un sereno 2022!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".