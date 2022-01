Al Bano: “Da quando ho perso Ylenia non sento più il Natale”

Per chi porta dentro una grande sofferenza come quella di Al Bano festeggiare il Natale non è semplice. Il cantante lo racconta alla rivista Oggi, parla di Ylenia, di quanto tutto sia diverso da quando non c’è più. Al Bano Carrisi dopo 20 anni ha festeggiato il Natale con le sue figlie, a casa di Cristel in Croazia. E’ lì che è stato contagiato dal covid e con lui anche Romina jr. Al settimanale il cantante ha confessato la sorpresa quando gli hanno detto che l’ennesimo tampone era positivo; poi lui e la sua famiglia hanno saputo che una delle amiche di Cristel invitate a cena la vigilia di Natale aveva il Covid e hanno collegato tutto. E’ in quarantena a Cellino San Marco, sta bene, è in attesa di liberarsi dal virus.

Il Natale di Al Bano così diverso dal passato

Romina Carrisi era felice di partire con suo padre e volare da Cristel per il Natale; così tanto da pubblicare una foto di quando erano una famiglia del tutto felice. “Da quando ho perso Ylenia onestamente non sento più il Natale come lo sentivo anni fa. Faccio in modo che sia Natale ogni giorno” ha confidato l’artista pugliese.

Al Bano sta bene anche se deve restare lontano da tutti, anche da Jasmine, Bido e Loredana Lecciso che sono con lui a Cellino ma ben distanti. “In casa, qui a Cellino, ci sono mia figlia Jasmine, mio figlio Bido e Loredana. Stiamo lontani a causa del virus e non sa quanto mi dispiaccia… Ritorno di fiamma? Perché il fuoco si era spento? Grazie a Dio il fuoco sta bene e funziona a meraviglia”. Il morale resta alto, anche questo Natale è passato e preso passerà anche il Covid, per fortuna senza problemi grazie alla terza dose di vaccino: “Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento”.

