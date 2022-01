Romina Carrisi ha il covid, lo rivela papà Al Bano

Al Bano ha il Covid e ha capito quando è stato contagiato; nel raccontarlo ha rivelato che anche sua figlia Romina Jr è positiva. Entrambi stanno bene ma la notizia che Romina Carrisi avesse il covid non era arrivata nemmeno al pubblico di Oggi è un altro giorno. Lei è tra gli affetti stabili che spesso arricchiscono il programma condotto da Serena Bortone. La sua assenza in queste prime puntate del 2022 non era stata notata solo perché gli affetti stabili occupano il divano a rotazione e Romina come tutti gli altri non è presente ogni giorno. Stanno entrambi benissimo, anche perché vaccinati ma quando il cantante ha saputo che l’ennesimo tampone era positivo ci ha messo un po’ prima di crederci.

Romina Carrisi e Al Bano hanno preso il Covid a Natale in Croazia

“Erano 20 anni che non passavo il Natale con Cristel e l’ho raggiunta in Croazia dove c’era anche Romina junior. Ci tenevano molto. Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”.

Anche Romina Carrisi proprio a Oggi è un altro giorno aveva confidato che questo Natale sarebbe stato bellissimo perché avrebbe riunito la famiglia. Tutti a casa di Cristel e Davor ma dopo avere girato tanto è proprio lì che padre e figlia hanno beccato il covid. Stanno bene, questo è ciò che conta.

Presto rivedremo anche Romina jr tra gli affetti stabili, come anticipato nei suoi auguri di buon anno alla famiglia che l’ha accolta in tv. “Come posso non dedicarvi l’ultimo giorno dell’anno? Grazie alla bellissima famiglia di Oggi è un altro giorno per le risate, le lacrime e tutte le emozioni che si nascondono in mezzo. A Serena Bortone per avermi dato fiducia, per avermi accolta nel suo programma a braccia aperte e per essere involontariamente la mia maestra con la sua immensa professionalità e preparazione. Vederti lavorare e’ un privilegio. Alla mia Jessica per la sua voce incantevole, la sua simpatia verace e i suoi consigli su come essere piu’ str…. A Massim oper la sua cultura sconfinata che condividi con noi con la sua dolce umiltà. Emanuel la tua joie de vivre da “new soul” mi dipinge sorrisi…”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".