Romina Carrisi racconta di Ylenia e condivide una foto importante

Romina Carrisi ha deciso di condividere una foto importante per lei, lo scatto con sua sorella Ylenia. E’ tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno ed è in quello studio che ha deciso di raccontare per la prima volta della sua adorata Ylenia. Serena Bortone ha una sorpresa per lei, in collegamento c’è la sua maestra della scuola elementare, anche lei conosceva Ylenia e lo spiega la foto che Romina Carrisi ha voluto mostrare. Romina piangeva disperata stretta al collo di sua sorella, era il suo primo giorno alle elementari, il primo giorno di scuola. Una foto così tenera ma anche straziante perché poco dopo lei è scomparsa. Aveva 22 anni Ylenia, Serena Bortone fa notare che avrebbe avuto la sua età, sono nate lo stesso anno e anche questo emoziona la figlia di Al Bano e Romina Power.

Romina Carrisi per la prima volta parla di Ylenia

Romina guarda la foto, è emozionata ma continua a sorridere. “Sono con mia sorella Ylenia, era il primo giorno di scuola, mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì e io piangevo disperata come se mi stesse facendo chissà cosa ma dovevo solo andare a scuola. Ho voluto condividerla con voi anche perché siete un po’ la mia famiglia ma anche a casa hanno saputo tutti quello che è successo. Non ne parlo – aggiunge la Carrisi – mai ma è così tenera questa immagine che ho voluto condividerla in questo momento”.

“Ovunque lei sia sono sicura che ti sta guardando e ti vuole bene come te ne ha sempre voluto” è il modo di Serena per abbracciare Romina che ha gli occhi pieni di lacrime e alle sue parole risponde con un tremante “Speriamo”. Era così piccola quando sua sorella Ylenia è scomparsa ma non potrà mai dimenticarla.

