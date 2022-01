Benedetta Rossi migliora: “Ci vorrà tempo e pazienza”

Sono giorni difficili per Benedetta Rossi dopo l’operazione alla schiena ma era un intervento previsto, sapeva che prima o poi avrebbe dovuto affrontarlo e che stava rimandando da tempo. Benedetta Rossi e suo marito aggiornano di continuo i follower su Instagram, tutti attendono notizie e le danno forza riempiendola di affetto e di messaggi. Sta migliorando ed è già in piedi, mostra i primi passi con accanto il fisioterapista e sorride mentre saluta tutti. La semplicità di Benedetta Rossi è evidente anche in questi momenti. “Eccomi finalmente in piedi… o quasi!” è il nuovo post della food blogger che aggiunge ci vorrà un po’ di tempo e pazienza prima di tornare alla solita vita. Ha bisogno di riposo, ha bisogno di ricominciare un po’ alla volta ma l’intervento alla schiena è andato benissimo.

Benedetta Rossi ringrazia tutti

“Eccomi finalmente in piedi…o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”. Ovviamente Benedetta Rossi aveva già registrato tutto il necessario per non lasciare il suo pubblico, i suoi fa, senza nuove ricette.

“Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai” conclude così il suo messaggio.

Intanto, Marco e il loro meraviglioso cagnolone attendono più di tutti a casa Benedetta. Lui la prende anche in giro paragonando la sua camicia da notte e il busto a ciò che in passato indossavano le donne per stringere il punto vita.

“Devo fermarmi” ha confidato a tutti la scorsa settimana mostrando anche la sua paura per l’intervento da affrontare da sola. Il peggio è passato adesso dipende tutto dal tempo necessario per la riabilitazione.

