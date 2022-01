Aveva solo 15 anni Tomaso Trussardi quando suo padre è morto, poi il dramma del fratello

All’indomani della separazione da Michelle Huniker Tomaso Trussardi si racconta, parla di suo padre, dei dolori vissuti quando era ancora molto giovane. Immaginavamo che Tomaso Trussardi avrebbe rispettato il silenzio, che avrebbe evitato di alimentare il gossip ma in realtà è la cronaca rosa ad avere fatto il primo passo, altri ad avere commentato la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, lui si è messo di conseguenza. Nell’intervista al Corriere della sera non ha solo parlato di Michelle e dell’amore che li ha legati, è vero che ha anche punto Eros Ramazzotti, che forse ha lanciato un messaggio ad Aurora, ma ha anche confidato il suo più grande rammarico: suo padre. E’ morto quando aveva solo 15 anni, in un incidente stradale, ma la verità è che sempre stato poco presente.

Tomaso Trussardi: è stato suo fratello a fargli da padre ma anche lui l’ha lasciato

“Mio padre l’ho conosciuto solo come tutore e mai come uomo. Anche da genitore è stato poco presente: la sua era una generazione di imprenditori che dovevano non solo costruire la propria azienda, ma ricostruire l’Italia. Alla notizia della morte ricordo di essermi sentito senza protezione e di aver pensato: ‘E adesso cosa facciamo?’”.

E’ stato suo fratello a prendere il posto del padre, era più grande di 9 anni: “È stato mio fratello Francesco a farmi da padre. Avevamo una sintonia incredibile, poi mi ha lasciato anche lui, nello stesso modo di mio padre”. Tomaso Trussardi ricorda quel dramma: “Sono dovuto andare a riconoscerlo nel luogo dell’incidente, mentre l’ambulanza cercava di rianimarlo”.

A 28 anni ha incontrato Michelle e la loro favola l’hanno seguita tutti. Hanno subito voluto un figlio e sono arrivati Sole e Celeste. Avrebbero voluto un terzo figlio, un maschio, ma non è arrivato. Continuerà ad essere un padre presente per le sue figlie, a loro hanno insegnato quello che Tomaso ha dovuto imparare da solo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".